Motorschaden von Kimi Antonelli: Mercedes unter Druck

Motorschaden: Die Hoffnung auf Punkte von Andrea Kimi Antonelli ging in Barcelona in Rauch auf

Mercedes-Rookie Kimi Antonelli musste in Barcelona eine bittere Pille schlucken, er fiel durch einen Motorschaden aus. Technikchef James Allison erklärt, wie sich das auf die Arbeit des Teams auswirkt.

Der Spanien-GP war für Kimi Antonelli nach 53 von 66 Rennrunden gelaufen, der junge Italiener musste seinen Rennwagen abstellen, nachdem er drauf und dran war, einen Top-10-Platz zu erobern und damit die Punkte-Durststrecke seit seinem Heimrennen in Imola zu beenden. Entsprechend enttäuscht war der Teenager über den Rennverlauf.

Lange Gesichter gab es auch in der Box des Werksteams mit dem Stern, denn die Fahrer müssen mit vier Antriebseinheiten durch die 24 WM-Runden in dieser Saison kommen. Entsprechend schmerzlich ist der Defekt, über den Technikchef James Allison in seiner GP-Nachlese sagt: «Wir wissen noch nicht, was in der Antriebseinheit genau kaputt gegangen ist. Wir haben sie zurück ins Motorenwerk nach Brixworth gebracht, dort wird sie zerlegt und der Schaden wird analysiert.»

«Dies geschieht nicht nur, damit wir für unser Team wissen, welche Massnahmen wir treffen müssen. Auch für unsere Motorenkunden ist es wichtig, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und Empfehlungen aussprechen, damit sich das hoffentlich nicht wiederholen wird», ergänzt der Ingenieur, der auch gesteht: «Natürlich setzt uns das mit Blick auf den Motoren-Pool unter Druck.»

«Wir könnten beim nächsten Rennwochenende eine neue Antriebseinheit einsetzen, ohne eine Strafe zu kassieren, da wir die maximale Anzahl der erlaubten Antriebseinheit noch nicht erreicht haben. Aber natürlich haben wir erst etwas mehr als ein Drittel der Saison hinter uns. Das bedeutet, dass dies den Rest des Pools, mit dem wir bis zum Saisonende auskommen müssen, ziemlich belasten wird», fährt Allison fort.

«Wir werden also genau analysieren, wie wir die verbleibenden Ressourcen am besten einsetzen können. Aber es ist natürlich nie ein Vergnügen, wenn man eine Antriebseinheit aus dem Pool nehmen muss, bevor sie ihre volle Lebensdauer erreicht hat», fügt der Brite an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11