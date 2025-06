David Coulthard: Ferrari? Lewis Hamilton wie betäubt

​Die Kritik ist gross an Ferrari-Superstar Lewis Hamilton. Aber es gibt auch Fachleute, die zu ihm stehen. So wie Ex-GP-Fahrer David Coulthard. Der Schotte sagt: «Ich erkenne im Spanien-GP Positives.»

Und wieder ist Lewis Hamilton (40) hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc (27) ins Ziel gekommen. Der englische Superstar musste im Spanien-GP sogar die Schmach hinnehmen, den Monegassen vorbeilassen zu müssen.

Im Stallduell steht es 7:2 für Leclerc (in den Abschlusstrainings für den Grand Prix) und 7:1 für Leclerc (in den GP).

Nach Platz 3 von Leclerc auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und einem diskreten sechsten Platz von Hamilton (beschönigt durch die Strafversetzung von Max Verstappen), wird Kritik am siebenfachen Weltmeister lauter. Viele Tifosi fragen sich: Wann endlich kommt der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer endlich auf Touren?

Nach dem Rennen war Hamilton echt bedient und wirkte sehr geknickt. Aber der langjährige Formel-1-Pilot David Coulthard (54) erkennt im Auftritt von Hamilton in Katalonien auch Positives.



Der 246-fache GP-Teilnehmer aus Schottland sagt als GP-Experte von Channel 4: «Ob es nun Lewis passt oder nicht, aber in der Lage von Ferrari war es völlig richtig, Leclerc nach vorne zu holen. Hamilton hatte einfach nicht das notwendige Tempo.»



«Zur Mitte des Rennens jedoch stabilisierten sich seine Rundenzeiten, und auf einmal fuhr er auf Augenhöhe mit Leclerc. Ich sehe also durchaus Anzeichen für Positives. Ich glaube, das Problem ist vielmehr ein Anderes – ich glaube, Lewis ist wie betäubt von diesen Schwierigkeiten, mit dem Ferrari auf Tempo zu kommen.»



Vielleicht ist es für Lewis Hamilton jetzt ideal, dass als nächster WM-Lauf der Grosse Preis von Kanada auf dem Programm steht. In Montreal hat der Engländer 2007 seinen ersten Grand Prix gewonnen, hier hat er insgesamt sieben Mal triumphiert.



Wenn er auf dem Circuit Gilles Villeneuve nicht so schnell ist wie Charles Leclerc, wo dann?





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11