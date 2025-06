Formel 1: Der neue Kalender der Saison 2026 ist da!

Der Kalender für die Formel-1-Saison 2026 ist offiziell. 24 Rennen, ein Triple-Header und eine Pause in der Saison. Wo 2026 der Saisonauftakt startet und welche Rennstrecke neu in den Kalender gekommen ist…

Der neue Formel-1-Kalender für die Saison 2026 ist da!

Der Saisonauftakt wird wie auch schon in diesem Jahr in Australien stattfinden. Wegen des Fastenmonats Ramadan (im Februar und im März) finden die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien erneut im April statt. Bahrain ist daher also wie schon 2025 nicht Auftakt. Wie gehabt ist Abu Dhabi Austragungsort des Saisonabschlussrennens. Wie bereits erwartet, finden erneut 24 Rennen statt.

Die Formel 1 versucht, mit dem 2026er-Kalender die Rennen geografisch sinnvoller aneinander zu reihen. So findet nun der Kanada-GP in Montreal nach dem Rennen in Miami statt. Allerdings dürften viele Teammitglieder zwischen den Rennen nach Europa fliegen – eine knapp dreiwöchige Pause ist zwischen den beiden Grands Prix. Fracht mit Equipment muss so aber nur innerhalb des nordamerikanischen Kontinents bewegt werden.

Der Europa-Teil der Saison ist entsprechend diesmal wirklich ununterbrochen europäisch (und nicht wie aktuell durch den Ausflug nach Kanada unterbrochen). Neu im Kalender ist Madrid – allerdings noch unter Vorbehaltung der Homologierung der Rennstrecke. Der Kurs im Nordosten der spanischen Hauptstadt ist noch im Bau. Das Event ist wie erwartet im Anschluss an Monza geplant.

Nur ein Triple-Header, also drei direkt aufeinander folgende Rennen, ist geplant: Austin, Mexiko und Brasilien finden wie in den letzten Jahren direkt hintereinander statt. Australien/China, Bahrain/Saudi-Arabien, Monaco/Barcelona, Spielberg/Silverstone, Belgien/Ungarn, Monza/Madrid und Katar/Abu Dhabi sind jeweils Double-Header. Die Sommerpause findet zwischen Budapest und Zandvoort Ende Juli bis Ende August statt.

Bis auf das Rennen in Las Vegas sind alle Rennwochenenden von Freitag bis Sonntag geplant. In Vegas wird wie auch in den letzten Jahren Ortzeit bereits Samstag gefahren – in Europa ist das Rennen allerdings wegen der Zeitverschiebung am Sonntag.

Formel-1-Kalender 2026:

06.-08. März – Australien, Melbourne

13.-15. März – China, Shanghai

27.-29. März – Japan, Suzuka

10.-12. April – Bahrain, Sakhir

17.-19. April – Saudi-Arabien, Jeddah

01.-03. Mai – USA, Miami

22.-24. Mai – Kanada, Montreal

05.-07. Juni – Monaco, Monaco

12.-14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya

26.-28. Juni – Österreich, Spielberg

03.-05. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone

17.-19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps

24.-26. Juli – Ungarn, Budapest

21.-23. August – Niederlande, Zandvoort

04.-06. September – Italien, Monza

11.-13. September – Spanien, Madrid (unter Vorbehalt)

25.-27. September – Aserbaidschan, Baku

09.-11. Oktober – Singapur, Singapur

23.-25. Oktober – USA, Austin

30. Oktober-01. November – Mexiko, Mexiko-Stadt

06.-08. November – Brasilien, São Paulo

19.-21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)

27.-29. November – Katar, Lusail

04.-06. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina