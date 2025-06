Zeitreise: Jubiläums-Lackierung bei Haas für Kanada 09.06.2025 - 18:00 Von Silja Rulle

© HaasF1Team Die Haas-Sonderlackierung für den Kanada-GP

Das Haas-Team hat sich für den Kanada-GP etwas Besonderes einfallen lassen: Zum 200. Grand Prix des Teams fährt Haas in historischer Lackierung – nämlich wie beim ersten Rennen 2016 in Australien in Grau.