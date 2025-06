Russell/Hamilton: Verhältnis enger seit Wechsel

Letztes Rennen als Teamkollegen: George Russell und Lewis Hamilton 2024 in Abu Dhabi

Mercedes-Pilot George Russell verriet, wie sich sein Verhältnis zu seinem früheren Teamkollegen Lewis Hamilton verändert hat, seit der das deutsche Formel-1-Team in Richtung der Scuderia Ferrari verlassen hat.

Drei Jahre lang und über insgesamt 68 Grands Prix waren sie Teamkollegen – dann wechselte Lewis Hamilton zu Ferrari. Mercedes-Pilot George Russell verriet jetzt, dass das Verhältnis zwischen den beiden britischen Rennfahrern seit dem Hamilton-Abgang zu Ferrari nicht etwa eingeschlafen wäre.

Bei unserem Kollegen von Motorsport Total sagte Russell: «Wenn überhaupt, dann ist es sogar etwas enger geworden. Wir fliegen manchmal zusammen, sprechen auch abseits der Strecke öfter miteinander.» Nur die Garage teilen sie jetzt nicht mehr.

Warum die Veränderung im Verhältnis? Russell: «Ich kann's gar nicht genau sagen. Wir haben einfach ein gutes Verhältnis. Lewis ist jemand, dessen Gesellschaft ich wirklich schätze. Er steht natürlich extrem im Rampenlicht, mehr als wir alle – und da geht manchmal ein Schutzschild hoch. Aber in einem vertrauten Rahmen ist er jemand, mit dem ich mich wirklich gut verstehe. Es ist schön, so jemanden wie ihn zu haben, jemanden, den ich auch ab und zu um Rat frage, weil er sich in einer ganz anderen Phase seiner Karriere befindet.»

George Russell bekam mit Kimi Antonelli einen komplett gegenteiligen Teamkollegen. Der erst 18-jährige Italiener steht am Anfang seiner Karriere, ist neun Jahre jünger als Russell – und ganze 22 Jahre jünger als Lewis Hamilton. Im Teamkollegenverhältnis Russell-Antonelli ist Russell der Ratschlaggeber – und nicht mehr der, der nach Rat fragen kann.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)



Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11