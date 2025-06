McLaren-Teamchef Stella: «Konkurrenz ist nah dran»

McLaren führt beide WMs an. Doch Teamchef Andrea Stella mahnt: «Es ist klar, dass unsere Konkurrenten trotz eines starken Saisonstarts weiterhin sehr nah an uns dran sind.» Vorm Kanada-GP arbeitete das Team im Werk.

McLaren hat in der Konstrukteurs-WM mehr als doppelt so viele Punkte wie Ferrari auf Platz 2. Auch in der Fahrer-WM steht zweimal Papaya ganz oben. Dennoch hat man bei dem britischen Team ein genaues Auge auf die Konkurrenz und hat die rennfreie Woche vor dem nun anstehenden Kanada-GP für detaillierte Vorbereitungen genutzt.

Teamchef Andrea Stella verrät: «Es war eine produktive Woche abseits der Strecke, in der wir als Team zusammenkamen und unsere bisherige Saison analysiert haben.» Das Team hat sich in Woking in der Zentrale versammelt und dort den Spanien-GP analysiert und sich auf Kanada vorbereitet.

Auch wenn McLaren aktuell klar und deutlich die Team-WM anführt und die Fahrer auf den Plätzen 1 und 2 in der Fahrer-WM liegen, will man sich nicht zurücklehnen.

Stella: «Es ist klar, dass unsere Konkurrenten trotz eines starken Saisonstarts weiterhin sehr nah an uns dran sind und wir uns weiterhin voll und ganz darauf konzentrieren müssen, jedes Wochenende Leistung zu bringen und das Maximum herauszuholen.»

Stella: «Mit Blick auf den Grand Prix von Kanada an diesem Wochenende wissen wir, dass Montreal als anspruchsvolle Strecke mit oft unvorhersehbarem Wetter jede Menge Spannung verspricht. Wie immer gehen wir mit Fokus auf uns selbst und das, was wir als Team verbessern müssen, in das Wochenende.»

McLaren-Pilot Oscar Piastri freut sich auf die Reise nach Kanada: «Es ist eine gute Gelegenheit, den Schwung mitzunehmen, und ich freue mich darauf, die schnelle Strecke mit wenig Abtrieb in Angriff zu nehmen.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11