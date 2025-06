Carlos Sainz: Demorunde auf Madrid-Baustelle

Williams-Pilot Carlos Sainz fuhr in der Formel-1-Pause vor dem Grand Prix von Kanada eine Demorunde auf einem Teil der neuen Rennstrecke in Madrid. Auf dem «Madring» soll ab 2026 der Spanien-GP stattfinden.

Nach dem Spanien-GP folgte für Williams-Pilot Carlos Sainz die Spanien-Demofahrt!

Der Formel-1-Fahrer blieb nach dem Rennen in Barcelona vor knapp einer Woche in seinem Heimatland – und kehrte in seine Heimatstadt Madrid zurück. Dort fuhr er am rennfreien Wochenende vor dem Kanada-GP Demorunden mit dem Williams FW45 (also dem zwei Jahre alten Modell) über einen Teil der künftigen Formel-1-Strecke in Madrid.

Auf dem «Madring» soll ab 2026 der Spanien-GP in der Hauptstadt des Landes stattfinden. Im Frühjahr begannen die Bauarbeiten auf dem Kurs im Nordosten der Metropole, unweit des Flughafens Barajas.

Carlos Sainz ist Botschafter des neuen Formel-1-Events – und war der Erste, der mit einem Formel-1-Auto über einen Teil der Strecke fahren durfte. Über 80.000 Zuschauer waren laut Williams vor Ort, um ihren Lokalhelden zu bejubeln.

Sainz: «Für mich ist es ein Traum, der wahr wird, wieder in Madrid zu sein und mit dem FW45 durch die Straßen zu fahren, in denen ich aufgewachsen bin. Ich werde nie vergessen, wie ich dieses Auto vor 80.000 Menschen aus aller Welt gefahren bin. Es war ein sehr emotionaler Tag, aber das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was 2026 kommen wird. Nächstes Jahr wird ein großes Jahr für Madrid, da es Teil der Formel 1 wird, und ich kann es kaum erwarten!»

Der «Madring» soll 5,4 Kilometer lang werden und 22 Kurven haben, darunter auch mehrere Steilkurven. Bis zum Grand Prix im Spätsommer/Frühherbst, voraussichtlich nach Monza, ist aber noch jede Menge zu tun. Zum Spatenstich stand Carlos Sainz noch ziemlich im Brachland, auch zur Demorunde war noch viel provisorisch abgesperrt.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11