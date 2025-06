Kanada-GP Formel 1: Darauf kommt es an & TV-Zeiten

Dieses Wochenende findet der Große Preis von Kanada in der Formel 1 statt. Worauf es beim Grand Prix auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal ankommt. Und welche Sender das Rennen im TV übertragen.

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Kanada! Der Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal ist nicht nur wegen seiner Lage auf einer künstlichen Insel im Sankt-Lorenz-Strom besonders, sondern auch wegen der Streckenbedingungen.

Reifenhersteller Pirelli wird für das Rennen zum dritten Mal in dieser Saison die wichsten Mischungen bereitstellen: C6, C5 und C4. Und Pirelli stellt zur Charakteristik der Strecke fest: «Die Streckenoberfläche ist sehr glatt und nicht sehr abschleifend und wird außer am Grand-Prix-Wochenende nie für Rennen genutzt.» Das Umfeld der Strecke wird auf dem Gelände für die Expo 1967 und Olympia 1976 eigens jedes Jahr aufgebaut, der Kurs ist keine permanente Rennstrecke.

Das bedeutet laut Pirelli: «Graining könnte insbesondere während des freien Trainings am Freitag auftreten, sollte aber mit zunehmender Abnutzung der Strecke kein Faktor mehr sein. Die Rundenzeiten sinken sehr schnell, nicht nur von einem Tag zum nächsten, sondern auch innerhalb jeder Session.» Die Strecke wird also mit der Zeit immer schneller!

Apropos Asphalt: Letztes Jahr wurde die Strecke komplett neu asphaltiert. Sie soll jedoch weiterhin eher wenig griffig sein.

Der Kanada-GP ist für seine schwankenden Wetterlagen berühmt-berüchtigt. Im Vorjahr war es überwiegend nass. Für dieses Jahr sieht es aber derzeit aus, als würde es trocken bleiben.

Der Große Preis von Kanada im TV:

Freitag, 13. Juni:

10.00 Sky Sport F1 – GP Spanien 2024

12.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.10 ServusTV – Übertragung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Spannungen nehmen zu

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 2. Freies Training



Samstag, 14. Juni:

08.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – GP Monaco

18.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Spannungen nehmen zu

18.10 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

18.30 3. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Fernando Alonso

20.35 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.50 ServusTV – Vorbericht

21.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Qualifying Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

23.00 ServusTV – Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 15. Juni:

06.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

08.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

08.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.40 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

18.05 Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

18.05 ServusTV – Vorbericht Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.30 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

19.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

20.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

20.00 Großer Preis von Kanada (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

21.40 ServusTV – Analyse

21.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.50 ORF1 – Wiederholung Rennen

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11