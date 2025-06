Mercedes: Keine schlimmeren Schäden an Russells Auto

Mercedes gibt Entwarnung: Das Auto von George Russell hat aus der Berührung mit Max Verstappen keine schwereren Schäden davongetragen. Was Technikchef Allison an Positivem aus dem schwierigen Triple-Header mitnimmt.

Für Mercedes lief der vergangene Triple-Header Imola/Monaco/Barcelona enttäuschend. Zu falschen Abstimmungen kamen auch noch zwei Ausfälle und eine Kollision. Technikchef James Allison gibt aber Entwarnung – und zieht seine Lehren aus den drei enttäuschenden WM-Läufen.

James Allison im Mercedes-Debrief für Barcelona auf die Frage, ob das Auto von George Russell größere Schäden aus der Kollision mit Max Verstappen davontrug: «Nein, wir haben zwar etwas gespürt, aber nicht genug, dass wir bei der nächsten Strecke auch nur den geringsten Hinweis darauf sehen würden. Es ist nur ein kleiner Kratzer von der Berührung mit dem anderen Auto.»

Russell war Vierter geworden, nahm immerhin einige Punkte mit. Dennoch war die Ausbeute über die vergangenen drei Rennen mau. Allison: «Wir sind alle ziemlich enttäuscht über die Ausfälle und darüber, dass wir in einem Triple-Header nicht annähernd so viele Punkte geholt haben wie in den ersten Rennen des Jahres. Ich blicke also hoffnungsvoll nach vorne, aber diese drei Rennen möchte ich nicht noch einmal so erleben.»

Kimi Antonelli war in Imola und Barcelona mit technischen Problemen ausgefallen, wurde in Monaco nur 18. und ging entsprechend punktlos aus. Russell wurde in Imola Siebter, in Barcelona Vierter. In Monaco ging er als Elfter knapp leer aus. 18 Punkte also insgesamt aus drei Rennwochenenden.

Allison versucht, die Dürrephase positiv zu sehen – und zieht einen Vergleich zu seinem liebsten Kindheits-Buch. Allison: «Eines meiner Lieblingsbücher als Kind war ‹Garp und wie er die Welt sah›. Der Hauptcharakter in diesem Buch, Garp, kaufte sein erstes Haus, weil ein Kleinflugzeug darauf abgestürzt war. Er betrachtete das Haus als ‹vorbelastet› und glaubte daher, dass ihm in Zukunft nichts Schlimmes mehr passieren würde. Man könnte diese Triple-Header also so betrachten: Wir sind definitiv ‹vorbelastet›, mit unerwarteten Ausfällen an sehr ausgereiften Komponenten, bei denen wir niemals mit einem solchen Ausfall gerechnet hätten. Mit etwas Glück werden wir in Zukunft mehr Glück haben.»

Und der britische Ingenieur ergänzt: «Aber im Ernst, ich denke, das Wichtigere an diesen drei Rennen war, dass wir die ersten beiden in Bezug auf die Abstimmung des Autos ziemlich falsch angegangen sind. Wir haben zu viel von der Hinterachse verlangt, was sich negativ ausgewirkt hat, und sind mit einer etwas anderen Einstellung nach Barcelona gefahren. Auf einer Strecke, die unsere Reifen zerstört hätte, wenn wir so gefahren wären wie in Imola und Monaco, waren wir tatsächlich etwas mehr wir selbst. Mit Blick auf die Zukunft und in dem Wissen, dass wir das noch besser machen und in den kommenden Rennen noch mehr aus uns herausholen können, halte ich das für eine positive Sache.»

