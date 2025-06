Ferrari in Kanada: Updates für Leclerc und Hamilton?

Das Ferrari-Team durfte beim jüngsten Rennen in Spanien den dritten GP-Podestplatz in dieser Saison bejubeln. Teamchef Fred Vasseur sprach hinterher über allfällige Updates und den nächsten GP in Kanada.

Ferrari-Star Charles Leclerc schaffte es sowohl im Monaco-Heimspiel als auch im darauffolgenden Grand Prix in Spanien aufs Podest, sein Teamkollege Lewis Hamilton landete in den beiden jüngsten Kräftemessen der WM auf den Plätzen 5 und 6 und sammelte damit auch Punkte.

Das lag nicht zuletzt am Reifenmanagement, das die Roten besonders mit Blick aufs Qualifying gut hinbekommen haben. Teamchef Fred Vasseur bestätigte nach dem Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Wenn man sich Monaco und Spanien anschaut, kann man sagen, dass wir einen Fortschritt beim Reifenverständnis gemacht haben.»

Das Oberhaupt der Mannschaft aus Maranello mahnte aber auch gleich: «Beim Thema Reifen müssen wir bescheiden bleiben, denn in dieser Hinsicht beginnt man jedes Wochenende wieder bei Null. Es bedeutet nicht, dass unser Reifenmanagement in Kanada wieder gut sein wird, nur weil wir in den vergangenen beiden Rennen einen Schritt nach vorne machen konnten.»

«Wir müssen uns weiter ganz darauf konzentrieren, denn es ist klar, dass die Reifen ein Schlüsselfaktor sind. Das gilt vielleicht nicht mit Blick auf den Kampf gegen McLaren, weil sie weiterhin vorne liegen, aber im Fight zwischen Mercedes, Red Bull Racing und uns ist es ein wichtiger Faktor im Qualifying und im Rennen. Deshalb werden wir diesem Thema auch grosse Aufmerksamkeit schenken, das fängt schon mit der Reifenwahl in den freien Trainings an», erklärte Vasseur.

Über das anstehende Rennwochenende in Kanada sagte der Franzose: «Das ist eine ganz andere Story als Monaco oder Barcelona. Wir haben dort einen anderen Asphalt, die Temperaturen sind viel kühler und die Strecke umfasst auch ganz andere Kurven-Typen. Wir müssen bescheiden bleiben und können nicht davon ausgehen, dass das, was wir in Barcelona verstanden haben, auch für Kanada gilt.»

Sehr viel zugeknöpfter präsentierte sich Vasseur beim Thema Updates. Die Berichte über einen neuen Unterboden und Neuerungen and er Hinterradaufhängung am SF-25 in Kanada wollte er nicht bestätigen: «Fragt mich nicht! Ihr sagt, dass wir uns nie dazu äussern. Aber natürlich werden wir weiterhin Gas geben bei der Entwicklung des Autos. Manchmal sind die Änderungen sichtbar, manchmal nicht. Manchmal müssen wir sie bei der FIA offenlegen, manchmal nicht.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11