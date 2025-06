Formel-1-Star ausgeraubt – Chaos vor Kanada-Reise

Ausgerechnet in Zürich wurde Formel-1-Star Gabriel Bortoleto bestohlen. Das sorgte für Chaos vor der Reise nach Montreal, wie der Sauber-Pilot im Fahrerlager am Circuit Gilles Villeneuve erzählt.

Die Schweiz gilt als eines der sichersten Länder der Welt, in der jüngsten Rangliste der sichersten Länder belegt sie den sechsten Platz. Auch Zürich ist als grösste Stadt des kleinen Landes auf so ziemlich jeder Top-10-Liste der sichersten Städte zu finden. Dennoch kommt es auch in der Eidgenossenschaft immer wieder zu Delikten, wie auch Gabriel Bortoleto erfahren musste.

Der Formel-1-Rookie aus dem Sauber-Team wurde nämlich ausgeraubt, als er unter der Woche in Zürich zum Abendessen aus war. Während des Essens wurde sein Auto aufgebrochen: «Ich war zum Dinner in der Schweiz und mir wurde das Auto aufgebrochen und mein Rucksack geklaut. Ich hatte meine Pässe, den Computer und meine gesamte Renn-Ausrüstung dabei», erzählte er in seiner Presserunde mit den brasilianischen Kollegen.

Der Raub führte dazu, dass der 20-Jährige mit einem zweiten Pass nach Kanada zum zehnten Rennwochenende reisen musste. Immerhin: Ein Teil der gestohlenen Gegenstände befinden sich schon wieder in seinem Besitz, wie er offenbarte.

«Es war chaotisch, aber wir haben es geschafft, den Typen zu finden. Letztlich ging alles glatt, ich habe meine Pässe wieder. Wir haben nicht alles wiedergefunden, aber einige Sachen sind wieder aufgetaucht», erklärte der Brasilianer, der in Montreal auf seine ersten WM-Punkte hofft.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11