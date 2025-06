Hamilton/Ferrari: Murmeltier überfahren, GP ruiniert

​Während des Kanada-GP wunderte sich die Ferrari-Mannschaft über einen Abtriebsverlust am Rennwagen von Superstar Lewis Hamilton. Der Grund: Ausgerechnet der Tier-Freund und Veganer traf ein Murmeltier!

Während des Grossen Preises von Kanada war es für die Tifosi ein Rätsel, wieso Superstar Lewis Hamilton wie mit angezogener Handbremse herumfuhr.

Wer die Möglichkeit hatte, Ausschnitte vom Ferrari-Funk zu erhaschen, der wusste: Es kam zu einem Abtriebsverlust am Wagen des 40-jährigen Engländers, dies nach acht oder neun Runden.

Aber erst nach dem Fallen der Zielflagge wurde im ganzen Ausmass klar, was wirklich vorgefallen ist: Ausgerechnet Tier-Liebhaber Lewis Hamilton erwischte eines der vielen Murmeltiere, die hier bei den Begrenzungsmauern ihr Zuhause haben, sich von vorbeizischenden Rennwagen in der Regel nicht am Gras-Mampfen hindern lassen und – noch schlimmer – zwischendurch die Fahrbahn kreuzen.



Das Fiese in diesem Fall: Ausgerechnet im Schattenwurf einer Fussgängerbrücke hatte das Tierchen die Bahn betreten, Hamilton konnte das unmöglich rechtzeitig sehen.

Mit einem beschädigten Ferrari wurde Lewis Hamilton am Ende blasser Sechster, und auf diesem Rang liegt er auch im WM-Zwischenklassement.



Noch vor dem Rennen hatte Hamilton davon gesprochen, dass er von Startplatz 5 kommend seinen ersten GP-Podestplatz mit Ferrari erringen wolle, aber davon war der 105-fache GP-Sieger meilenweit entfernt. Auch ohne Murmeltier-Kollision.



Lewis nach dem Kanada-GP: «Ich bin am Boden zerstört. Ich habe nicht einmal etwas gesehen, aber man hat mir gesagt, dass ich wohl ein Murmeltier getroffen habe. Das macht mich tieftraurig, das ist schrecklich. Und das ist mir hier in all den Jahren noch nie passiert.»



«Bis dahin lief es eigentlich ganz anständig, ich hatte einen guten Start und konnte meine Position behaupten. Ich fand, dass ich den Reifen gut Sorge trage. Ich war optimistisch. Aber dann ging alles schief.»



«Auf der rechten Seite ist ein Loch im Unterboden des Ferrari, und alle Luftleit-Elemente am Anfang des Bodens sind weggeschlagen.»



Angeblich kostete der Abtriebsverlust ungefähr eine halbe Sekunde pro Runde.



Hamilton weiter: «Ab Mitte des Rennens hatte ich zudem Schwierigkeiten mit den Bremsen. Wir sind wohl auch zu lange auf der Bahn geblieben, denn nach dem ersten Reifenwechsel kam ich voll in den Verkehr. So kam ein Problem zum anderen. Vor diesem Hintergrund kann ich von Glück reden, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein.»



«Was wir nun dringend brauchen, das sind Verbesserungen am Ferrari. Ich hoffe, wir haben einen Teil davon beim kommenden Rennen von Österreich am Wagen.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11