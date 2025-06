Norris: Piastri-Crash? Ich mach mich total zum Deppen

​Fehleinschätzung von Lando Norris in Kanada ausgerechnet gegen seinen McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri: Berührung, Ausfall, Piastri konnte weitermachen. Norris ist verzweifelt und wütend und zeigt Reue.

Gegen Schluss dieses Kanada-GP kam auf uns zu, worauf wir schon die ganze Saison gewartet hatten – ein echtes Duell Rad an Rad zwischen den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Der Engländer Norris schien in dieser Schlussphase des Traditions-GP schneller zu sein, kurz vor er schon vorbei am jungen Australier, aber Piastri schlug zurück und ging wieder auf Rang 4, Norris wollte sich Oscar zurechtlegen – und machte alles falsch.

Mit einem Fehler, der einem 138-fachen GP-Teilnehmer nicht passieren dürfte, stubste Norris von hinten Piastri an, dann ging es bei Start und Ziel links in die Mauer, Aus für den Engländer, während McLaren von Glück reden konnte, dass Piastri weiterfuhr und Rang 4 ins Ziel rettete. Diese Blödheit hätte leicht zum Ausfall beider Papaya-Renner führen können.

Wenn wir von Blödheit reden, dann wollen wir hier Norris nicht in die Pfanne hauen, sondern wir zitieren Lando selber, der sich am Funk meldete und sagte: «Es tut mir leid, das ist alles mein Fehler, mein Fehler, so blöd von mir.»



Nach seiner Rückkehr ins Fahrerlager sagte der sechsfache GP-Sieger: «Wenn ich mich so total zum Deppen mache und McLaren so im Stich lasse, dann spüre ich nur noch eines – Reue.»



Zu allem Übel musste Lando Norris nach dem Rennen auch noch zur Rennleitung, da könnten noch ein paar Knöllchen auf den Briten zukommen.



Norris: «Ich kann mich beim ganzen Team nur entschuldigen, ich bin nach dem Fallen der Zielflagge auch sofort zu Oscar gegangen, um zu sagen, wie leid mir das Ganze tut.»



«Ich bin sehr froh, dass ich nicht auch noch sein Rennen ruiniert habe. Das war nicht mal ein richtiger Angriff, das war einfach nur dumm.»



«Ich mach jetzt meine Runde und entschuldige mich bei allen, dann gehe ich heute ins Bett und versuche, das Ganze zu vergessen.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11