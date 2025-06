Red Bull Racing: Protest gegen Kanada-Sieger Russell

​Red Bull Racing hat bei den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA Protest eingelegt gegen Sieger George Russell. Es geht um Szenen in der Safety Car-Phase, kurz vor Schluss des Kanada-GP.

Was Lando Norris selber als Blödheit bezeichnete, also die Kollision mit seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri, führte zu einer Safety Car-Phase kurz vor Schluss des Kanada-GP. Und die wiederum führte zu einer kuriosen Szene zwischen Renn-Leader George Russell und Max Verstappen.

Es war zu erkennen, wie Russell in Runde 68 hinter dem Führungswagen von Bernd Mayländer Tempo rausnahm, der dahinter folgende Max Verstappen wurde offenbar komplett überrascht und ging rechts kurz an Russell vorbei.

Natürlich begannen beide Fahrer sofort am Funk zu jammern. Russell monierte sofort, Verstappen habe ihn überholt (was hinter dem Safety-Car verboten ist), Verstappen fand, Russell habe völlig unverhältnismässig und aggressiv verlangsamt.



Max’ Renningenieur Gianpiero Lambiase am Funk: «Lass dich nur nicht auf solche Spielchen ein.»



Aber aus dem Spielchen wird ernst: Nach dem Rennen hat Red Bull Racing bei den FIA-Offiziellen einen Protest deponiert. Es geht um die Fahrweise hinter dem Safety-Car. RBR moniert eine ungleichmässige Fahrweise von Russell, zudem soll der Brite den vorgeschriebenen Abstand zum Safety-Car von maximal zehn Fahrzeuglängen nicht eingehalten haben.



Die Rennkommissare haben nun Kanada-Sieger George Russell und den zweitplatzierten Max Verstappen zum Gespräch gebeten.



Die Regelhüter haben Einiges zu tun: Auch Lando Norris muss antraben, um seinen Rammstoss gegen Piastri zu erklären.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11