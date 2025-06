Marko: Verstappen-Kurs stimmt, Warnung an Mercedes

​Formel-1-Champion Max Verstappen geht von Startplatz 2 in den Grossen Preis von Kanada. Red Bull-Motorsportberater sagt, wieso der Kurs des Niederländers auf dem Circuit Gilles Villeneuve stimmt.

Gleich und doch anders: So wie 2024 besteht die erste Startreihe in Kanada aus George Russell (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull Racing). Aber vor einem Jahr fand dann ein Formel-1-Spektakel bei Mischverhältnissen statt, Verstappen eroberte seinen dritten Kanada-Sieg in Folge; nun jedoch scheint hier in Montreal die Sonne, die Herausforderungen für die Fahrer werden andere sein, Stichwort Reifen-Management.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist mit der Darbietung seines Star-Piloten happy. Der 82-jährige Grazer sagt bei ServusTV: «Wir sind zufrieden, so wie das gelaufen ist. Wir waren mit Bestzeit im ersten Training gut ins Wochenende gestartet, dann sind wir etwas zurückgefallen, mit einigen Änderungen an der Abstimmung, die sich als nicht ideal erwiesen haben.»

«Aber wir haben den Weg zurückgefunden, und zum Schluss hat für Max wieder alles gepasst. Wir haben vor der Quali noch die Bremsbeläge gewechselt, weil sich Max mit den Bremsen im dritten Training nicht ganz wohlgefühlt hatte.»



«Mit dem zweiten Platz von Verstappen können wir gut leben. Wenn wir uns die Dauerläufe vom Freitag ansehen, so hat Mercedes in Sachen Reifenverschleiss deutlich schlechter ausgesehen als wir. Und im Vorjahr sind wir ja auch von P2 losgefahren, und dann hat das mit dem Sieg geklappt.»





Startaufstellung GP Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin

07. Lando Norris (GB), McLaren

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari

09. Alex Albon (T), Williams

10. Franco Colapinto (RA), Alpine

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls *

13. Oliver Bearman (GB), Haas

14. Esteban Ocon (F), Haas

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber

16. Carlos Sainz (E), Williams

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing **

Start aus Boxengasse:

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls

Pierre Gasly (F), Alpine

* drei Ränge zurück, wegen Behinderung von Sainz

** zehn Ränge zurück, wegen Überholen bei roter Flagge