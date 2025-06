Kanada-Sieger George Russell: «Hatte Rechnung offen»

​George Russell hat den Traditions-GP von Kanada gewonnen, es ist sein vierter Grand-Prix-Triumph, sein erster in Montreal und sein erster in dieser Saison 2025. «Heute hat alles geklappt, ich bin überglücklich.»

Das war grosse Klasse: Mercedes-Fahrer George Russell gewinnt den zum Schluss sehr spannenden Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal, vor Max Verstappen und dem jungen Kimi Antonelli.

Mercedes-Pilot Russell gewinnt damit seinen vierten Grand Prix, erstmals seit Las Vegas 2024, und steht zum 20. Mal in der Königsklasse auf dem Siegerpodest (gleich oft wie John Watson und Nino Farina).

Für den 27-jährigen Russell ist dies der erste Triumph auf dem tückischen Strassenkurs auf der Insel Notre-Dame und sein erster Sieg 2025. Sein Rennstall Mercedes hat zum 130. Mal gewonnen, zum fünften Mal in Kanada.

Der Engländer erzählt über seine Siegesfahrt: «Es tut so gut, wieder ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen, verdammt lang her seit Vegas!»



«Ich hatte hier noch eine Rechnung offen, denn vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, dass wir diesen Grand Prix gewinnen müssen, als ich ja auch von Pole losfahren konnte.»



«Grundstein für den Sieg war meine Pole-Runde vom Samstag, zudem hatten wir die Reifen weitgehend im Griff, obschon es markant wärmer war als während der Dauerläufe vom Freitag. Ich freue mich auch sehr, dass Kimi hier seinen ersten Podestplatz erobern konnte – was für ein Tag für Mercedes!»



«Ich will jetzt den Mercedes-Fans nicht zu viel Hoffnung machen. Ich glaube, die – für die Jahreszeit ¬– etwas kühleren Bedingungen haben uns in die Hände gespielt.»



«Wir hatten uns vor dem Wochenende ausgerechnet, dass wir bessere Chancen haben müssten als zuvor in Spanien. Aber dass es dann gleich ein solche tolles Mannschaftsergebnis wird, das macht es noch schöner.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11