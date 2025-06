Kimi Antonelli, Mercedes/3.: Drittjüngster auf Podest

​Der 18-jährige Kimi Antonelli hat beim Traditions-GP von Kanada den dritten Rang errungen, als drittjüngster Fahrer in 75 Jahren Formel 1 – hinter Max Verstappen und Lance Stroll.

Als die Zielflagge fällt nach einem packenden Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve, hat der Mercedes-Teenager Kimi Antonelli seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 sichergestellt, als drittjüngster Podestbesucher, mit 18 Jahren, 9 Monaten und 21 Tagen. Noch jünger waren vor dem Italiener nur Max Verstappen (18/7/15) und Lance Stroll (18/7/27).

Der Bologneser ist der 217. Fahrer auf dem Formel-1-Siegerpodest, der erste Italiener seit Jarno Trulli in Japan 2009.

Klar ist Kimi fast sprachlos: «Ich weiss gar nicht so recht, was ich sagen soll. Im Rennen war ich voll gestresst, denn ich spürte natürlich, was hier in der Luft lag, und nun bin ich einfach nur glücklich.»

«Ich glaube, das wurde nur möglich, weil ich es beim Start schaffte, mich gleich vor Piastri auf P3 zu setzen. Dann war ich fast ein wenig selber erstaunt, wie mühelos ich das Tempo halten konnte.»

«Im letzten Teil des Rennens habe ich den Reifen ein wenig zu viel abverlangt hinter Max Verstappen. Dabei habe ich den linken Vorderreifen gekillt. Ich hatte dann grosse Mühe, das Auto ins Ziel zu tragen. Ich war selten so erleichtert, die Zielflagge zu sehen.»



«Der Start war wirklich der Hammer: Ich kam prima weg von meinem Startplatz, ich konnte auf gleiche Höhe ziehen, und dann versuchte ich den Schwung in die nächste Kurve zu nehmen, um dann für Kurve 3 die bessere Linie zu haben. Das hat funktioniert. Besser hätte das nicht laufen können.»



Als drittjüngster Fahrer der GP-Historie nun also den ersten Podestplatz abgehakt – was nun? Kimi keck: «Nun, ich will natürlich meinen ersten Grand Prix gewinnen. Aber dazu muss alles passen. Hier in Kanada war der Wagen vom ersten Training an sehr gut, die Verhältnisse sind uns entgegen gekommen.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11