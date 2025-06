Piastri: «Ich hoffe, der Norris-Crash ändert nichts»

​Oscar Piastri hat sich in Kanada auf Schadensbegrenzung konzentriert – erstmals seit März nicht auf dem Siegerpodest. Und mit dem Rammstoss von Lando Norris hätte er sogar leer ausgehen können.

Leicht hätte McLaren bei diesem Kanada-GP leer ausgehen können, denn Lando Norris leistete sich kurz vor Schluss des Rennens eine krasse Fehleinschätzung, rasselte ins Heck des vor ihm fahrenden Oscar Piastri, knallte dann linkerhand in die Mauer und musste sein kaputtgeschlagenes Auto stehenlassen. Piastri konnte weitermachen und wurde Vierter.

WM-Leader Piastri danach: «Das war für alle Beteiligten nicht gerade ideal. Lando hat sofort die komplette Verantwortung übernommen für den Vorfall, und das sagt wohl alles. Aber diese Szene passt zu einem kniffligen Rennen.»

«Mein Duell mit Lando davor war aus meiner Sicht fair. Er hat in der Haarnadel einen Angriff gewagt, ich habe vor der Schikane zurück zu Start und Ziel gekontert. Das war beinhart, beides, aber sauber.»

«Was dann passiert ist, das kam aus heiterem Himmel, und ich werde hier Lando keine böse Absicht unterstellen. Das war einfach etwas unglücklich.»

«Wir kämpfen in diesem Jahr beide um den WM-Titel, und das Team hat uns klargemacht, wie wir uns dabei verhaltn sollen. Ich hoffe, der Norris-Crash ändert nichts daran.»



Durch P4 von Piastri und die Nullrunde von Norris steht es im McLaren-Duell nun 198:176 für den Australier gegen den Engländer.



Oscar weiter: «Ich hatte etwas mehr Speed als der vor mir fahrende Antonelli, aber nicht genug, um nahe genug zu kommen für einen Angriff. Wir haben versucht, so lange als möglich auf der Bahn zu bleiben mit den ersten beiden Reifensätzen, um vielleicht einen Vorteil zu erlangen, und im letzten Teil des Grand Prix waren die Reifen in besserem Zustand als erwartet. Aber der Vorteil war zu gering, um aufs Siegerpodest zu gelangen.»



«Letztlich war das Tempo im Rennen okay, leider war aber mein Start nicht so gut, und ich verlor eine Position an Antonelli. Das hat mich auf Rang 4 gebunden. Alles in allem kein gutes Wochenende von uns. Und das zeigt – wir dürfen uns in Sachen Weltmeisterschaft nicht in falsche Sicherheit wiegen. Der Weg zum Titel ist noch lang.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11