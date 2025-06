Jenson Button: McLarens teaminternes Duell ist gut

Weltmeister und Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button spricht über den Crash zwischen Lando Norris und Oscar Piastri beim Kanada-GP. Warum er froh ist, dass die beiden Piloten hart kämpfen – und welche Parallele er erkennt.

Mit dem Unfall kurz vor Ende des Kanada-GP kam es zur lange erwarteten und gleichzeitig gefürchteten teaminternen Kollision bei McLaren. Ex-McLaren-Pilot Jenson Button hat eine klare Meinung dazu.

Der 2009er-Weltmeister sprach im Rahmen der F1-Filmpremiere in New York mit unseren Kollegen von Sky UK über die Kollision zwischen den McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri beim Großen Preis von Kanada.

Button: «Ich finde es gut, dass wir den Kampf im Team haben, denn es ist der Kampf um die Weltmeisterschaft. Es ist schön, dass sie hart kämpfen. Sie werden Fehler machen. Und das ist ein entscheidender Moment, in dem sie die Gelegenheit beim Schopf packen müssen. Denn man weiß nie, wann sich die nächste Chance bietet oder ob sie sich überhaupt noch bietet, da die Regeln geändert werden.»

Aktuell ist McLaren dominant, hat das stärkste Auto und führt die Team-WM mit fast der doppelten Punktesumme an. 2026, also schon in der nächsten Saison, werden die Karten aber neu gemischt: Ein komplett neues Reglement sowohl für Chassis als auch Motoren tritt in Kraft. Ob McLaren da noch mal stärkste Kraft sein wird – völlig offen. Die Chance auf den Fahrer-WM-Titel könnte also für Oscar Piastri und Lando Norris jeweils der einzigartige Anlauf sein.

Button sieht in dem Duell auf der Strecke, das mit dem Crash in Montreal erstmals eskalierte, eine Parallele zu seiner Zeit bei McLaren: «Sie kämpfen beide hart um diese Weltmeisterschaft, aber so ist das nun einmal. Lewis und ich sind vor 14 Jahren auf derselben Geraden zusammengestoßen! So etwas kommt vor.» 2011 kam es tatsächlich zu einem sehr ähnlichen Zwischenfall zwischen Jenson Button und Lewis Hamilton.

Button über die Verfassung von Lando Norris, der sich mit Drucksituationen in der Vergangenheit schon öfter schwergetan hat und nun nach der Kollision mit Piastri reuig war: «Jetzt zeigt sich, ob Lando mental in einer guten Verfassung ist und ob er gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird. Ich denke, er ist von seinen Fähigkeiten überzeugt und gibt alles, daher bin ich gespannt, wie es für ihn weitergeht.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11