Pierre Gasly (Alpine): Traurig über De-Meo-Aus

Pierre Gasly in Kanada

Am Sonntag des Kanada-GP wurde bekannt: Renault-CEO Luca De Meo verlässt den Konzern. Was das fürs Formel-1-Team bedeutet und wie die (von den Vorgängen eher überraschte) Reaktion im Team gewesen ist.

Und wieder eine Personalie in der Renault-Alpine-Familie!

Am Rennsonntag in Kanada wurde bekannt: Renault-Chef Luca De Meo wird den Konzern Mitte Juli verlassen. Auf die alltägliche Arbeit im Formel-1-Team, das inzwischen unter dem Namen der Sportwagenmarke des Renault-Konzerns, Alpine, an den Start geht, hat das erst mal keine direkten Auswirkungen. Dennoch könnte es ein Fingerzeig sein. De Meo gilt als Unterstützer des Formel-1-Programms und auch von Interimsteamchef Flavio Briatore.

Nach diversen Teamchef-Wechseln (Briatore für Oakes für Famin für Szafnauer zuletzt), weiteren Abgängen wie von CEO Laurent Rossi oder Berater Alain Prost, einem Fahrerwechsel mitten in der Saison und dem Ausstieg aus der Motorenherstellung ab 2026 nun die nächste große Umwälzung im Renault-Konzern – diesmal ganz oben.

Für die Formel-1-Welt kam der De-Meo-Abgang überraschend. Auch Alpine-Pilot Pierre Gasly war nach dem Kanada-Rennen noch nicht komplett über das Geschehen im Bilde. Das zeigt, wie überraschend der Abgang kam.

Der Franzose sagte: «Zunächst einmal denke ich, dass ich alle Informationen haben muss. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Luca. Er war es, der mich ins Team geholt hat, und ich halte ihn für eine sehr inspirierende Person. Daher ist meine erste Reaktion natürlich, dass ich sehr traurig bin, dass er geht. Ich bin mir sicher, dass er gute Gründe hat, und ich denke, dass es für uns als Team – auch wenn derzeit nicht alles optimal läuft – letztendlich noch viele positive Aspekte im Werk gibt. Für mich ist es wichtig, dass wir diesen Schwung bis 2026 beibehalten, da sich das Bild und die Leistung dann ganz anders darstellen könnten. Das müssen wir im Hinterkopf behalten.»

Er räumte aber zurückhaltend ein: «Ich muss mich mit der Geschäftsleitung zusammensetzen und etwas genauer verstehen, was das für das Team bedeutet. Aber letztendlich haben wir alle unsere Aufgabe, wir alle haben unsere Rolle, und wir alle müssen uns auf das konzentrieren, was wir zu tun haben, und es bestmöglich erledigen. Aber ich muss mich auf jeden Fall mit allen zusammensetzen.»

Klingt, als wäre bis zum nächsten Rennen in Österreich am Red Bull Ring (29. Juni) noch einiges teamintern zu besprechen. Alpine steht mit elf Punkten an Rang 10 der WM-Wertung.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11