Villeneuve: Außenseiterrolle kann Lando Norris helfen

Ex-Pilot Jacques Villeneuve beurteilt nach dem teaminternen Crash beim Formel-1-GP in Kanada: Norris ist der schnellere Pilot – und wird dem kanadischen Weltmeister zufolge in seiner Außenseiterrolle aufgehen.

Über diesen Crash spricht die ganze Formel 1: Die McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri kollidierten in der Schlussphase des Kanada-GP. Norris, der den Unfall verursachte und die Schuld auf sich nahm, schied aus. Piastri wurde Vierter.

Piastri übernahm nach dem fünften Rennwochenende der Saison in Saudi-Arabien die Führung in der WM-Wertung von Norris – und hat inzwischen 22 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Ex-Pilot Jacques Villeneuve ergreift nun aber Partei für Norris – und erklärt, warum ihm seine Rolle helfen könnte.

Im Rahmen der F1-Filmpremiere in New York sagte Villeneuve bei unseren Kollegen von Sky UK: «Jetzt weiß Norris, was Piastri in den Rennen vorhat. Er wird nicht mehr überrascht sein.» Und der Kanadier stellt zu Norris fest: «Er war schneller. Er war in den Rennen generell schneller. Er muss nur noch die Qualifikation in den Griff bekommen, denn die war bisher durchwachsen, aber er hat immer noch den Vorteil in Sachen Geschwindigkeit.»

Und der 1997er-Weltmeister wagt die These: «Er liegt in der Gesamtwertung zurück, ist also eher der Außenseiter, und das könnte ihm helfen.» Heißt: Piastri liegt vorne, entsprechend sind die Augen auf den Australier gerichtet – und im gleichen Maße lastet der Druck auf Piastri, nicht auf Norris.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11