Yuki Tsunoda bestraft, 6 andere Fahrer nicht

Yuki Tsunoda in Kanada

Wegen Überholens unter roter Flagge bekam Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda eine heftige Startplatzstrafe. Im Rennen überholten sechs F1-Piloten unter Gelb und Safety-Car. Bei ihnen blieb es jedoch bei einer Verwarnung.

Sechs Fahrer mussten nach dem Kanada-GP bei den Stewards vorsprechen – und wurden lediglich verwarnt. Bei Red Bull Racing hätte man sich Strafen erhofft – oder zumindest eine konsequente und gleichbleibende Vorgehensweise.

Was war passiert? Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda kassierte in Kanada fürs Rennen eine Startplatzstrafe von zehn Positionen, weil er im 3. Training unter roter Flagge überholt hatte, war damit gar nicht glücklich («Und dann kam diese Strafe dazu, die ich meiner Meinung nach nicht verdient habe. Ich weiß nicht, was die Stewards von mir erwarten. Oscar hatte einen stark beschädigten GP-Renner und verteilte überall Trümmerteile – von der letzten Kure bis zum Ende der Runde.»).

Im Rennen bzw. danach kam es dann indirekt erneut bitter für den Japaner: In der Schlussphase des Grand Prix überholten nämlich gleich mehrere Piloten in der Auslaufrunde unter Safety-Car und gelber Flagge. Das Auto von Bernd Mayländer war zwar für die Zieleinfahrt nicht mehr draußen, die Safety-Car-Bedingungen herrschten aber weiter.

Tsunoda funkte: «Wenn ich gestern bei der blöden roten Flagge bestraft wurde, sollen sie jetzt auch eine Strafe bekommen.» Die sechs Fahrer (Antonelli, Piastri, Leclerc, Ocon, Sainz und Gasly) wurden auch tatsächlich von den Stewards vorgeladen, bekamen aber lediglich Verwarnungen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte nach dem Rennen (als die Entscheidung noch nicht feststand): «Es wird wieder interessant sein, zu erfahren, wie die Strafe ausfällt oder was am Ende des Rennens festgestellt wurde. Denn Yuki wurde gestern offensichtlich für ein Überholmanöver bestraft. Und es gibt einige Autos, die überholt haben. Daher würde man hier wieder eine gewisse Konsequenz erwarten.»

Doch die sechs Fahrer blieben unbestraft. Allerdings fanden ihre Vergehen erst nach Überfahren der Ziellinie und unter Gelb, nicht Rot statt.

Tsunoda nach seinem GP: «Es war zumindest ein sauberes Rennen. Samstag war ein wirklich anstrengender Tag mit dem Unsinn mit den Startplatzierungen und dem großen Zeitverlust im dritten Training, aber zumindest verstehe ich jetzt besser die Upgrades und den neuen Boden, was gut ist.»

Zu Tsunodas Rennen sagte Horner: «Er hat seine Sache gut gemacht. Man sieht, wie schwierig das Überholen hier ist. Daher denke ich, dass Yuki eigentlich etwas Selbstvertrauen daraus schöpfen sollte. Wenn er von seiner normalen Startposition aus gestartet wäre und sich qualifiziert hätte, hätte er heute Punkte geholt.» Tsunoda wurde nur Zwölfter. Ohne die Zehn-Plätze-Strafe hätte es wohl für die Top-10 gereicht.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11