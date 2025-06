Max Verstappen inkognito in Spa auf der Piste

Max Verstappen am vorigen Wochenende in Kanada beim Formel-1-GP. Aktuell ist er in Spa im GT3-Auto unterwegs

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) tobt sich derzeit wieder inkognito auf dem legendären Circuit von Spa-Francorchamps in Belgien in einem GT-Rennwagen und unter einem Pseudonym aus.

Die Formel 1 macht nach dem Grand Prix von Kanada in Montreal am Wochenende Pause, bevor es dann Ende Juni auf dem Red Bull Ring in Spielberg wieder weitergeht. In der Steiermark wird Champion Max Verstappen (27) wieder einmal die sogenannte «Orange Army» hinter sich haben. Zigtausende Oranje-Fans aus den Niederländen werden den Weltmeister in Spielberg nach vorne pushen.

Eine Rennpause macht Verstappen aber nicht – sondern er ist schon am Dienstag in Spa-Francorchamps gesichtet worden. Dort laufen aktuell schon die Vorbereitungen für den GT-Langstrecken-Klassiker über die Distanz von 24 Stunden am Wochenende von 20. bis 22. Juni. Und Verstappen tobt derzeit genau dort um die Piste. Dafür sitzt er jedoch nicht als «Max Verstappen» im Auto, sondern ließ sich mit dem Namen «Franz Hermann» eintragen.

Verstappen bewegt in Spa einen Aston Martin GT3-Wagen, der in den Farben von Red Bull gebrandet ist und auch die Aufschrift von «Verstappen Racing» trägt. Verstappen hat schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er sich nach dem Ende seiner beispiellosen Formel 1-Karriere gerne im Langstrecken-Sport versuchen würde.

Auch als Franz Hermann ist er nicht zum ersten Mal unterwegs: Verstappen war vor einigen Wochen in selber Mission bereits auf der Nürburgring Nordschleife gesichtet worden.

Interessant: Auch Ikone Michael Schumacher (56) fuhr bei seinen Motorrad-Auftritten vor seinem Formel 1-Comeback im Rahmen von Trackdays oder bei Sessions in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) mit Pseudonymen, um für möglichst wenig Aufmerksamkeit um seine Person zu sorgen.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11