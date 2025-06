Toto Wolff (Mercedes): Warnung vor dem Österreich-GP

​Beim Grossen Preis von Kanada hat Mercedes mit George Russell den ersten Saisonsieg 2025 erobert, der junge Kimi Antonelli wurde Dritter. Teamchef Toto Wolff sagt, wie das in Österreich weitergehen könnte.

Der 27-jährige Engländer George Russell hat beim Traditions-GP von Kanada seinen vierten GP-Triumph eingefahren, es ist der erste für Mercedes in der Formel-1-Saison 2025 und der erste, seit Russell im November 2024 in Las Vegas gewonnen hatte.

Vor einem Jahr kam Russell eher unerwartet zum Sieg beim Österreich-GP, der Brite profitierte von der Kollision zwischen Max Verstappen und Lando Norris.

In Kanada eroberte der italienische Teenager Kimi Antonelli seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse, als Dritter hinter Max Verstappen. Kimi kennt den Red Bull Ring aus der Formel 2.

Mercedes war vor Russell in der Steiermark seit 2020 ohne Sieg (damals hatte Valtteri Bottas die Nase vorn, von Pole-Position kommend). Dennoch tritt Mercedes-Teamchef Toto Wolff auf die Euphorie-Bremse, was die Ausgabe 2025 angeht, Kanada-Sieg hin oder her.

Der 53-jährige Wiener sagt: «Der Sieg von George Russell und Platz 3 von Kimi Antonelli in Montreal, das war eine Belohnung für die harte Arbeit aller Mitarbeiter in Brackley und Brixworth.»



«Obwohl wir in den letzten Wochen solide Fortschritte mit unserem Auto erzielt haben, wissen wir, dass wir dieses Leistungsniveau nicht jedes Wochenende erwarten können.»



«Der Circuit Gilles Villeneuve in Kanada weist keine Hochgeschwindigkeitskurven auf und hat eine eher glatte Asphaltdecke, welche die Reifen weniger belastet, das kam unserem Modell W16 entgegen. Das Team hat in Montreal diese Vorteile gut genutzt.»



«Wir wissen jedoch, dass unsere Konkurrenten am kommenden Wochenende in Österreich sehr wahrscheinlich viel konkurrenzfähiger sein werden.»



«Deshalb konzentrieren wir uns darauf, den Schwung aus Kanada mitzunehmen. Die Strecke in Spielberg wird ein guter Prüfstand für unsere jüngsten Verbesserungen sein und uns einen weiteren Anhaltspunkt für unsere Fortschritte liefern. Wir werden versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln, um hoffentlich wieder um Podiumsplätze mitkämpfen zu können.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11