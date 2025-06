Österreich-GP: Stars mit den Movie Cars, Zeitplan, TV

​Natürlich ist das kein Zufall: Während «F1 The Movie» mit Brad Pitt in die Kinos kommt, sind auf dem Red Bull Ring bei der Legenden-Parade Autos aus Kinofilmen zu sehen, mit Stars und Promis am Lenkrad.

Unter dem Titel «Movie Cars» sorgt die Red Bull Legends Parade beim Österreich-GP 2025 für Hollywood-Glanz am Spielberg. Zahlreiche heiße Eisen aus der Traumfabrik und aus TV-Klassikern werden bei den Fans Emotionen und viele Erinnerungen hochleben lassen. Jedes Jahr mit Spannung erwartet wird das prominente Line-up an den Steuern der geschichtsträchtigen Boliden. Das Startfeld ist filmreif und steht jetzt fest.

2025 steht die Königsklasse ganz im Zeichen von Hollywood. Dieser Tage feierte «F1 The Movie» mit Brad Pitt Premiere. Passend dazu sind zwei der Original-Rennfahrzeuge aus dem Film im Rahmen der Red Bull Legends Parade am Spielberg zu sehen.

Der Formel-1- Bolide des fiktiven APXGP Teams ist in der F1 Fan Zone ausgestellt, und GP-Sieger Mark Webber gibt mit dem Porsche GT3-R aus dem Film am Red Bull Ring Gas.

In das Original-Filmfahrzeug aus «Goldfinger», den Kult-Aston Martin DB5 von James Bond aus dem Jahr 1964, wird der britische GP-Sieger David Coulthard wie angegossen passen.



Es gibt nur eine Handvoll Österreicher, die Niki Lauda im Ferrari 312T aus dem Film «Rush» die Ehre erweisen können – einer davon ist sicher Gerhard Berger.



Das TV-Experten-Team Alexander Wurz und Ernst Hausleitner, der sich mit dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek abwechselt, wird sich in zwei Bullitt-Boliden ein Duell liefern.



Der Sunrise Avenue-Frontman Samu Haber pilotiert den Dodge Charger «General Lee», Elton den Plymouth Hemi Cuda aus «Fast & Furious» und im Ford Mustang «Eleanor» aus «Nur noch 60 Sekunden» ist Marcel Hirscher im Einsatz.



Der Bike-Artist Fabio Wibmer und der Creator «Austriankiwi» Jonny Balchin werden in weiteren «Fast & Furious»-Fahrzeugn ihren Spaß haben.



Der Tatort-Star Richy Müller kehrt in seinen Film-Porsche 911 Targa zurück und Gregor Bloeb wirft sich als einziger Biker auf eine Kawasaki GPz 900R Ninja, wie sie mit Tom Cruise Berühmtheit erlangte.



«Top Gun» ist auch das Motto für Nina Proll, die am Red Bull Ring mit dem Porsche 356 Speedster Gas geben wird.





RED BULL LEGENDS PARADE 2025

Filme, Fahrzeuge & Piloten

Samstag, 28. Juni (17:50 Uhr) und Sonntag, 29. Juni (12:30 Uhr)



Bullitt

Ford Mustang Fastback GT 390 mit Ernst Hausleitner und Mario Kunasek. Dodge Charger 440 R/T mit Alexander Wurz



Ein Duke kommt selten allein

Dodge Charger 440 R/T «General Lee» mit Samu Haber



Fast & Furious

Plymouth Hemi Cuda mit Elton. Nissan Skyline R34 GT-R mit Fabio Wibmer. VW Jetta mit Jonny Balchin



F1® The Movie

APXGP (statisch); Porsche GT3-R mit Mark Webber



Goldfinger

Aston Martin DB5 mit David Coulthard



Nur noch 60 Sekunden

Ford Mustang Fastback Shelby GT 500 «Eleanor» mit Marcel Hirscher



Rush

Ferrari 312T mit Gerhard Berger; Ferrari 312T2 (statisch)



Tatort

Porsche 911 Targa mit Richy Müller



Top Gun

Kawasaki GPz 900 R Ninja mit Gregor Bloeb. Porsche 356 Speedster mit Nina Proll



Die letzte Chance auf Tickets lebt! Der Online-Vorverkauf auf der Red Bull Ring Website endet am Freitag, 27. Juni, um 12.00 Uhr. Die Tageskassen sind am Donnerstag ab 12.00 Uhr und ab Freitag täglich ab 8.00 Uhr geöffnet.



Alle Infos zur Anreise und zum Programm für den Grossen Preis von Österreich sind unter www.redbullring.com zu finden.





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 26. Juni

09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 27. Juni

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Aras Freestyle Motorbike Stunt Demonstration

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.35–19.20: Training Porsche Supercup

19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides

19.35–19.45: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

19.45–20.30: Paddock Club Track Tour

19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk

19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 28. Juni

08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.50–11.54: Flugshow Dario Costa

11.55–12.05: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

13.40–13.50: Aras Freestyle Motorbike Stunt Demonstration

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

15.50–15.58: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 29. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.18: Flugshow Red Bull Flying Bulls

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Freitag, 27. Juni

12.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.40 Sky Sport F1 – Boxenstopp-Chaos

15.45 ORF 1 – Rennlegende Gerhard Berger

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Greatest Races – Niki Lauda in Estoril 1984

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.00 Zweites Training

20.15 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 28. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

11.00 Greatest Races – Jenson Button in Kanada 2011

12.15 ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.10 ORF 1 – Vorberichte zum Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.10 ORF 1 – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

07.55 Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

09.20 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

12.55 ORF 1 – Fahrerparade

13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11