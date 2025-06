Vettel über McLaren: «Noch keine echte Dominanz»

Sebastian Vettel weiss, wie man in der Formel 1 WM-Titel gewinnt. Der frühere GP-Pilot verfolgt das Geschehen in der Königsklasse fleissig mit und spricht über WM-Leader McLaren und den Titelkampf.

Die Formel-1-WM läuft für das McLaren-Team in diesem Jahr ganz nach Wunsch. Die Mannschaft von Andrea Stella, die im vergangenen Jahr bereits den Konstrukteurspokal in Empfang nehmen durfte, führt die Team-Wertung nach zehn WM-Runden mit einem Riesenvorsprung von 175 Punkten auf den ersten Verfolger Mercedes an.

Die McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris belegen in der Fahrer-Wertung die ersten beiden Positionen. Ihr Vorsprung ist allerdings nicht so gross: Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der den dritten Zwischenrang belegt, liegt 43 Punkte hinter dem WM-Leader aus Australien und 21 Zähler hinter seinem letztjährigen Titelgegner Norris.

Deshalb will Sebastian Vettel im Gespräch mit Ernst Hausleitner zum 20-jährigen Jubiläum von Red Bull Racing auch nicht nur einen WM-Favoriten benennen. Der Heppenheimer, der mit der Mannschaft aus Milton Keynes seine vier WM-Titel und einen Grossteil seiner GP-Siege feierte, erklärt im «ORF»-Podcast «Sport am Sonntag» auf die entsprechende Frage: «Das ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, die Favoriten sind im Moment Max, die beiden McLaren und George Russell. Alle sind aber sehr nah beieinander.»

«Ich glaube, dass das Niveau sehr hoch ist und dass es aktuell noch keinen klaren Favoriten gibt, auch wenn McLaren derzeit die Vorherrschaft hat. Denn die Saison dauert noch viel zu lange, da kann noch so viel passieren. Und wenn alles so eng ist, kann auch ein fünfter Platz mal sehr gut sein. Auch wenn der aktuell vielleicht nur als Katastrophe betitelt wird, kann er mir im Endeffekt sehr wertvoll sein», weiss der vierfache Champion.

Auch die Entwicklung seines früheren Brötchengebers Red Bull Racing in den nächsten Jahren sei schwer abzuschätzen, betont Vettel. «Die neuen Regeln könnten in den nächsten Jahren das Ganze nochmals durchwühlen. Ich glaube, was die Infrastruktur und das Personal angeht, ist Red Bull Racing mittlerweile sehr gut aufgestellt. Es spricht also nichts dagegen, dass sie das beste Auto bauen können.»

«Man sieht aber jetzt auch, dass es manchmal nicht nur auf die Infrastruktur und das Personal ankommt, sondern auf das ganze Team-Gefüge. Und manchmal schwingt das sehr gut, wie etwa bei McLaren in letzter Zeit. Wie lange das anhält, weiss man nicht. Es ist noch keine echte Dominanz in dem Sinne, dass Red Bull Racing die dominante Kraft der letzten Jahre ist, wenn man sich die aktuellen Regeln anschaut», fährt der 37-Jährige fort.

«Und auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist, schaffen es Max und das Team trotzdem, nicht so weit weg von der Spitze zu sein. Wie es sich dieses Jahr ausgeht, weiß man noch nicht. Aber für die nächsten Jahre ist es schwer, jetzt einen Vorhersage zu treffen», stellt Vettel klar, und ergänzt: «Es ist natürlich möglich, dass der Wechsel zum eigenen Antriebsstrang im nächsten Jahr ganz gut kommt. Aber es kann auch sein, dass es für einige Zeit ein bisschen schwieriger wird.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11