Sauber/Audi mit Nico Hülkenberg: Aus drei mach vier

​Sauber/Audi: Fünfter in Spanien, Achter in Kanada, Neunter (vom letzten Startplatz) in Österreich – Nico Hülkenberg hat einen guten Lauf. Und auch Gabriel Bortoleto ist nach P8 in Spielberg bester Laune.

Nico Hülkenberg ist der erste Sauber-Fahrer seit Valtteri Bottas 2022, der drei Mal in Serie in die Punkte gefahren ist: Fünfter in Spanien, Achter in Kanada, Neunter in Österreich. Letztmals holte Hülki in Singapur, USA und Mexiko 2024 drei Mal in Folge Punkte, damals als Neunter, Achter und Neunter. Nun gilt es für den kommenden Traditions-GP von Grossbritannien bei Hülki: aus drei mach vier.

Gabriel Bortoleto hat zudem die ersten WM-Punkte eines brasilianischen Formel-1-Piloten geholt seit Felipe Nasr in Brasilien 2016! Der 20-jährige Bortoleto wurde auf dem Red Bull Ring Achter – damit holte Sauber erstmals seit Katar 2023 mit beiden Autos Punkte, damals mit Valtteri Bottas auf P8 und Guanyu Zhou auf P9.

Der Rennwagen von Hülkenberg und Bortoleto liegt nach den ganzen Verbesserungen sichtlich und spürbar besser. Nico: «Das Fahrverhalten ist viel berechenbarer geworden, und so macht es richtig Spass, Formel 1 zu fahren.»

Diese Qualitäten sollte der Wagen auch auf der Silverstone-Bahn zeigen. Hülki, sein junger Stallgefährte und Teamchef Jonathan Wheatley sind wild entschlossen, die Erfolgswelle weiter zu reiten.

Hülkenberg sagt vor seinem 239. Formel-1-Grand Prix: «Der doppelte Punktgewinn in Österreich war ein weiterer Moralschub fürs Team und hat gezeigt, was wir erreichen können, wenn alles zusammenpasst.»

«Wir haben uns nun von Rennen zu Rennen stetig weiterentwickelt, und die harte Arbeit und das Engagement des Teams beginnen sich auf der Strecke auszuzahlen, was sehr ermutigend ist. Es gibt immer noch Raum für Wachstum, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im weiteren Verlauf der Saison auf diesen Fortschritten aufbauen können.»



«Ich freue mich auf Silverstone: Ein Klassiker mit einigen sehr spektakulären Kurven und einer einzigartigen Atmosphäre auf den Tribünen.»



Bortoleto ergänzt: «Am vergangenen Wochenende meine ersten Punkte zu holen, das war unglaublich – ein Ergebnis, für das das Team und ich seit Saisonbeginn so hart gearbeitet haben. Aber das ist erst der Anfang.»



«Jetzt liegt der Fokus auf Silverstone. Wir bringen erneut einige neue Teile mit, es geht um die kleinen Schritte – so bleiben wird im hart umkämpften Mittelfeld konkurrenzfähig.»



Und Teamchef Wheatley meint: «Silverstone hat für Motorsportfans einen besonderen Stellenwert, und für mich persönlich ist es der Ort, an dem ich mein erstes Formel-1-Auto in Aktion gesehen habe. Wir haben einige ermutigende Fortschritte gemacht. Da das Feld in diesem Jahr unglaublich dich beisammen liegt, müssen wir konzentriert und bodenständig bleiben. Wenn wir unsere Leistung auf den Punkt bringen, sind weitere Punkte in Reichweite.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11