McLaren-Chef verrät: Das steckt hinterm Funkspruch

Mitten im Formel-1-GP von Österreich funkte der Renningenieur von Lando Norris plötzlich: «Das ist die Deutschland-Situation». Was war damit gemeint? Teamchef Andrea Stella klärte auf.

Deutschsprachige und vor allem deutsche Formel-1-Fans wunderten sich am Rennwochenende in Österreich über einen Funkspruch bei McLaren. Will Joseph, Lando Norris‘ Renningenieur, funkte im Rennen an seinen Fahrer: «Das ist die Deutschland-Situation». Ausgerechnet beim Österreich-GP. Was war damit gemeint?

Teams kommunizieren während des Rennens über Funk meist mit Codewörtern und vorher abgesprochenen Begriffen (Plan A, B oder C zum Beispiel für Strategien). Denn die Funksprüche werden frei übertragen. Nicht nur Fans, sondern auch die Konkurrenten hören mit. Da will man natürlich nicht mehr verraten als man muss. Meist bleiben solche Verschlüsselungen auch nach dem Rennen geheim. Doch ausnahmsweise hat McLaren diesmal ein Geheimnis gelüftet.

Was ist also mit der Deutschland-Situation gemeint? Fahrer Lando Norris zierte sich noch und wollte das Geheimnis nicht verraten. Teamchef Andrea Stella packte dann aber bei unseren Kollegen von Sky aus.

Der italienische Ingenieur sagte: «Es handelt sich um eine Situation, die wir vor einigen Jahren in Deutschland hatten, als die Reifen am Ende ihrer Lebensdauer angelangt waren und plötzlich viel Zeit pro Runde verloren ging. Daher wollen wir nicht länger als idealerweise erforderlich auf der Strecke bleiben. In einer solchen Situation möchten wir in der richtigen Runde an die Box kommen. Das ist also die Kurzfassung dessen, was ich gerade erklärt habe, möglichst kompakt in der Kommunikation mit dem Fahrer.» Denn mitten im Rennen kommt es auf kurze, klare und verständliche Kommunikation an.

Für McLaren hat der Strategie-Plan inklusive Kommunikation auf jeden Fall gefruchtet: Norris wurde Erster, sein Teamkollege Oscar Piastri Zweiter. Das Papaya-Team führt beide Weltmeisterschaften weiter souverän an.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11