Sauber/Audi gibt Gas: Aussenstelle England eröffnet

​Sauber Motorsport setzt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum Audi-Werksteam in der Formel 1 und hat ein neues technisches Zentrum in Grossbritannien eröffnet, in Bicester Motion.

Schon Team-Gründer Peter Sauber sagte mir vor Jahren: «Eines der grössten Probleme für unseren Rennstall ist der Zugang zu den Fachkräften in Grossbritannien. Nicht jeder Brite will halt in die Schweiz übersiedeln.»

Der heutige Sauber-Rennstall in Besitz von Audi hat noch immer das gleiche Problem. Und Audi fand: Das packen wir anders an. Die neue Aussenstelle in Bicester Motion wird die Präsenz und den Einfluss des Teams in der globalen Formel-1-Landschaft erweitern.

Dieses Technologiezentrum verschafft dem Team Zugang zum weltweit grössten Know-how- und Talentpool im Motorsport. Grossbritannien gilt als Geburtsort der Formel 1 und beherbergt die meisten Formel-1-Teams sowie rund 25.000 Fachleute aus der Branche.

Mit der Schaffung dieser neuen Einrichtung will Sauber Motorsport seine Präsenz im «Motorsport Valley» stärken und eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Top-Experten und die Gewinnung lokaler Ingenieurstalente für das Audi F1 Projekt schaffen.



Diese Initiative ist ein Schlüsselelement der langfristigen Strategie des Audi F1 Projekts, seine technischen Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern.



Sauber Motorsport hat verschiedene Standorte geprüft, darunter Bicester, Silverstone und Milton Keynes. Ziel war es, das technische Zentrum in Grossbritannien bis zum Sommer 2025 in Betrieb zu nehmen. An diesem Punkt sind wir nun angelangt mit Bicester Motion, eine halbe Autostunde im Südwesten der Silverstone-Rennstrecke gelegen.



Bicester Motion ist ein 179 Hektar großes Gelände für zukünftige Mobilität, strategisch im Herzen des Motorsport Valley. Der Hauptzweck der Einrichtung besteht darin, die technischen Fähigkeiten des Teams zu verbessern und zu erweitern, um sicherzustellen, dass das Team gut positioniert ist, um Top-Talente aus dem Ingenieurwesen anzuziehen und Partnerschaften mit führenden Spezialisten der Lieferkette zu pflegen.



Das Zentrum in Bicester in Gebäude 123 wird dem Team als Basis dienen, um vom Fachwissen in der Region zu profitieren und den Hauptsitz des Audi F1 Projekts in Hinwil, Schweiz, zu unterstützen, um einen kohärenten und integrierten Ansatz für alle Aspekte des Projekts zu schaffen.



Mattia Binotto, Leiter des Audi F1 Projekts: «Die Eröffnung des Sauber Motorsport Technology Centre in Bicester Motion ist ein bedeutender Meilenstein in der Vorbereitung auf den Einstieg von Audi in die Formel 1. Diese Einrichtung wird es uns ermöglichen, den Talentpool im Motorsport Valley anzuzapfen und unsere technischen Fähigkeiten weiter zu stärken. Die Unterstützung, die Hinwil dadurch erfährt, wird wichtig für unseren langfristigen Erfolg sein.»



Daniel Geoghegan, Chief Executive Officer von Bicester Motion: «Wir heissen Sauber Motorsport herzlich willkommen, ein spannender Schritt in der Transformation von Audi F1 im Hinblick auf die nächste Grand Prix-Saison ist. Es ist aufregend, dass Bicester Motion als britischer Standort ausgewählt wurde, der die Verbindung zu den schweizerischen und deutschen Betrieben herstellt, um die Vision des Unternehmens zu unterstützen, Nachhaltigkeit, Innovation und maximale Leistung im Motorsport zu bieten. Sie gesellen sich zu vielen anderen bahnbrechenden Unternehmen der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie zu Motorsport UK, dem Dachverband dieser großartigen Branche, die bereits hier ansässig sind. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich das Team weiterentwickelt und der Wandel auf und neben der Rennstrecke weitergeht.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11