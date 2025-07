Villeneuve: Hamilton/Ferrari, Kommunikation gestört?

​Lewis Hamilton hat in Österreich sein bestes GP-Ergebnis für Ferrari eingefahren: Platz 4, wie in Imola. Weltmeister Jacques Villeneuve versteht die Kommunikation nicht zwischen Hamilton und seinem Team.

Lewis Hamilton Vierter beim Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring, das ist ein Fortschritt: Der 40-jährige Engländer verpasste zwar erneut seinen ersten GP-Podestplatz für Ferrari, den schnappte sich Charles Leclerc, aber der siebenfache Weltmeister Hamilton zeigte soliden Speed.

Aber wer dem Funk zuhört zwischen dem 105-fachen GP-Sieger Hamilton und seinem Renningenieur Riccardo Adami, der kommt schnell zum Schluss, dass das Einiges noch nicht rund läuft.

Beim jüngsten WM-Lauf in der Steiermark schien der Brite nicht glücklich zu sein mit der Reifenstrategie von Ferrari. Die Italiener baten ihn am Ende von Runde 50 zum zweiten Stopp, eben hatte Leclerc angehalten, und der Plan von Hamilton bestand darin, noch ein wenig länger zu fahren – um damit idealerweise Leclerc hinter sich zu lassen.

Adami: «Wir halten jetzt an, für bestes Rennen, optimales Rennen.»



Hamilton: «Meine Reifen sind okay, dann ich ausbauen? Wie viele Runden habe ich noch?»



Adami: «Box in dieser Runde, noch 20 Runden.»



Hamilton: «Ich will nicht anhalten, wir haben noch 20 Runden.»



Adami: «Box, Box.»



Und Hamilton kam herein.



Der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve findet das alles ein wenig merkwürdig. Er sagt: «Ferrari ist auf der Jagd, das war ein gutes Ergebnis mit den Rängen 3 und 4. Aber erneut fand ich diese Gespräche am Funk seltsam, in Kanada war es Leclerc, nun Hamilton.»



In Montreal hatte sich Leclerc vehement für eine Einstoppstrategie ausgesprochen und wurde von Kommandostand übergangen.



Der stellvertretender Teamchef Jérome d’Ambrosio spielte das alles nach dem Rennen herunter. «Ich erkannte da nichts Aussergewöhnliches. Es ist völlig normal, dass man sich am Funk über die beste Vorgehensweise unterhält. Aus unserer Sicht gab es auch keinen Anlass, etwas Besonderes zu versuchen – dazu waren die McLaren vor uns zu weit entfernt und dazu lag Russell hinter uns zu weit zurück.»



«Es liegt in der Natur des Rennfahrers, dass er immer nach Mitteln und Wegen sucht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Aber wir gucken uns die ganzen Zahlen an und bestimmen, was die sinnvollste Vorgehensweise ist.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11