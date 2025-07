Kimi Antonelli: Verhandlungen mit anderen Teams?

Der Formel-1-Fahrermarkt nimmt an Fahrt auf und die Gerüchteküche brodelt. Deshalb wurden in Silverstone gleich mehrere Piloten auf ihre Zukunftspläne angesprochen. Auch Kimi Antonelli musste Stellung beziehen.

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli bestreitet in Silverstone erst seinen zwölften Grand Prix, der Mercedes-Nachwuchsstar wurde im vergangenen September als Nachfolger von Lewis Hamilton bestätigt, der seinerseits zu Ferrari abgewandert ist. Antonelli konnte nach einer glänzenden Karriere in den Nachwuchsklassen auch in der Königsklasse überzeugen.

Bereits bei seinem ersten Grand Prix beim Saisonauftakt in Melbourne kreuzte er die Ziellinie als Vierter, ein Kunststück, das er in Kanada sogar übertraf. Denn im Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve holte sich der Teenager aus Bologna als Dritter seinen ersten GP-Podestplatz. Mit 63 WM-Zählern belegt er derzeit den siebten Platz in der WM-Wertung.

Dennoch muss der Italiener bereits Fragen zu seiner Zukunft bei Mercedes beantworten. Denn die Gerüchteküche der Formel 1 brodelt und lässt das ganze Fahrerlager über einen möglichen Team-Wechsel von Red Bull Racing-Star Max Verstappen zu Mercedes spekulieren.

Antonelli lässt sich davon nicht beirren. In Silverstone erklärte er: «Ob ich mit anderen Teams verhandle? Nein, nein. Ich habe diese Chance in der Formel 1 von Mercedes bekommen und es gibt keine Gespräche mit anderen Teams. Ich bin da, wo ich jetzt bin, sehr glücklich, und ich bin mir auch ziemlich sicher, was das Team angeht und was es von mir verlangt.»

Seinen Status in der Werksmannschaft der Sternmarke sieht er nicht in Gefahr, stellte der Rookie klar. «Ich muss meinerseits einfach mein Bestes geben und die Fehlerrate reduzieren, um den bestmöglichen Job abzuliefern. Ich weiss, dass das Team mir vertraut, deshalb mache ich mir keine grossen Gedanken über meine Zukunft.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11