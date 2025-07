Fred Vasseur (Ferrari): Reaktion auf Leclerc-Frust

​Nach der Silverstone-Quali hatte Charles Leclerc gesagt: «Ich habe echt die Nase voll.» Die Laune des Monegassen ist mit P14 im Grand Prix nicht besser geworden. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur reagiert.

Kein Podestplatz für Silverstone-Lokalheld Lewis Hamilton, der englische Superstar ist beim spannenden Grand Prix von Grossbritannien Vierter geworden. Charles Leclerc ging von Startplatz 6 ins Rennen und landete auf P14, keine Punkte, erstmals seit der Disqualifikation von China im April!

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ordnet das alles ein: «Das war von der ersten Runde an ein schwieriges Rennen. Charles entschied sich, noch vor dem Start ein Risiko mit den Slicks einzugehen. Im Nachhinein ist es einfach zu sagen, dass dies halt nicht die richtige Entscheidung war, aber in jenem Moment hörte er auf sein Bauchgefühl.»

«Die Platzierung nach einem Grand Prix sagt nicht immer alles aus. Wir hatten solides Tempo, abgesehen von McLaren. Aber es war sehr schwierig, unter diesen Bedingungen einen Gegner zu überholen, wir hatten viel mit dem Verkehr und der verwirbelten Luft der Vorderleute zu kämpfen.»



«Charles konnte sofort zulegen, als er frei fahren konnte, aber wie wir auch bei Max Verstappen gesehen haben, war Überholen ohne DRS so gut wie unmöglich.» Leclerc behalf sich mit Angriffen auf die Williams-Fahrer, die eher einem Überfall gleichkamen.



Vasseur weiter: «Wir haben auf trockener Bahn Fortschritte gemacht. Gestern waren wir Erster und Zweiter in Q2, bei den kommenden Rennwochenenden müssen wir es eben schaffen, Erster und Zweiter in Q3 werden. Im Konstrukteurs-Pokal haben wir den Vorsprung auf Mercedes und Red Bull Racing ausbauen können, aber unser Ziel ist es, Rennen zu gewinnen und nicht nur mitzuhalten.»



Und wie ist das nun mit dem Frust von Charles Leclerc? Der achtfache GP-Sieger hatte am Samstag geschäumt: «Ich habe echt die Nase voll.»



Vasseur: «Ich verstehe die Reaktion von Charles. Es war nicht so, dass der sechste Startlatz eine Katastrophe war, aber wenn man in Q2 und im freien Training Erster ist und dann am Ende nur Sechster wird, dann ist es normal, enttäuscht zu sein.»



«Wir haben am Samstagabend darüber gesprochen, ich habe versucht, ihm zu helfen, konzentriert zu bleiben. Charles ist immer der erste, der seine Fehler zugibt, und im Sport macht jeder Fehler. Das Wichtigste ist, nach vorne zu schauen und als Team zu arbeiten.»



"Nach der ersten Runde hatte Charles bereits fünf Sekunden Rückstand auf seinen Vordermann, und er merkte, dass dieser frühe Wechsel halt nicht die beste Wahl gewesen war. Aber das macht nichts. Wir haben uns von der reinen Leistungsfähigkeit her verbessert. Jetzt müssen wir das Belgien-Wochenende auf dieser Basis vorbereiten: Es liegen noch elf Rennen vor uns, und das sind elf Gelegenheiten, um uns zu verbessern.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19