Franco Colapinto: Wie lange schaut Alpine noch zu?

​Alpine wechselte im Mai den Australier Jack Doohan aus gegen den Argentinier Franco Colapinto: Nur – der Nachfolger ist genauso punktelos wie sein Vorgänger. Wann reisst bei Alpine der Geduldsfaden?

Alpine ist ein Einwagen-Team: Pierre Gasly holte mit einem bärenstarken sechsten Platz weitere Punkte für die Franzosen, aber der GP-Sieger von Monza 2020 ist der Einzige, der für die Blauen in die Top-Ten vordringt.

Zur Erinnerung: Nach sieben Grands Prix für Alpine (WM-Finale 2024 in Abu Dhabi, sechs Rennen 2025) musste Jack Doohan seinen Helm nehmen, der 22-jährige Australier hatte als bestes Ergebnis Platz 13 eingefahren, als beste Startposition P11 in Bahrain, das alles war Alpine-Chef Flavio Briatore zu wenig, Doohan wurde degradiert.

Sein Nachfolger hiess Franco Colapinto, der 22-jährige Argentinier hatte 2024 bei Williams enormen Speed, aber auch eine hohe Fehlerquote gezeigt. Mit Alpine ist von diesem Speed nicht mehr viel zu erkennen, die Fehler sind geblieben.



Colapinto startete als Quali-Highlight von Platz 10 in Kanada, aber mehr als zwei 13. Ränge (Monaco und Montreal) hat der Südamerikaner nicht erobern können.



Zuletzt in Silverstone sollte Franco nach einem Wechsel der Antriebseinheit aus der Boxengasse losfahren (dies nach einem Dreher in Q1), aber so weit ist es gar nicht gekommen. Alpine sprach nach dem Grand Prix von einem Antriebsschaden.



Im Fahrerlager kursiert (von Alpine unbestätigt, daher mit Vorsicht zu geniessen), Colapinto habe die Kupplung verbrannt. Falls dem so wäre, so würde das der Fehlerliste beigefügt.



Im dichten Mittelfeld der Formel 1 kann es sich Alpine auf die Dauer nicht leisten, dass der zweite Fahrer im Team keine Punkte holt. Die schlechten Leistungen von Colapinto lassen die Gerüchte spriessen, in allen möglichen Varianten.



Variante 1: Alpine holt Doohan zurück ins Auto.



Variante 2: Alpine befördert Testfahrer Paul Aron.



Variante 3: Alpine holt einen Piloten eines anderen Rennstalls als Leihgabe, etwa Valtteri Bottas von Mercedes oder Felipe Drugovich von Aston Martin.



Variante 4: Colapinto erhält eine Gnadenfrist bis zur Sommerpause (also mit den Rennen von Belgien und Ungarn), um endlich einen Aufwärtstrend zu zeigen.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19