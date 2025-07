Günther Steiner: Harte Vorwürfe nach Piastri-Strafe

​Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri hat seine Siegchance in Silverstone versemmelt: mit einem unbedachten Manöver hinter dem Safety-Car. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner nimmt den Australier in Schutz.

Oscar Piastri hat beim Grand Prix von Grossbritannien eine 10-Sekunden-Strafe erhalten, das hat seine Siegchance wenn nicht zerstört, so doch entscheidend geschmälert. Sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris liess sich dieses Geschenk natürlich nicht entgehen und gewann beim Heimrennen. Piastri wurde kochender Zweiter.

In der Safety Car-Phase verzögerte Leader Piastri, der verblüffte Max Verstappen schoss rechts an ihm vorbei und wunderte sich am Funk sofort, was der Leader da so treibt.

Die Rennkommissare brummten Oscar daraufhin eine Zehnsekunden-Strafe auf, die der McLaren-Fahrer an der Box absitzen musste. Nun führte Norris.

McLaren-CEO Zak Brown kündigte noch während des Grand Prix an, man wolle das anfechten, daher meldete sich Piastri am Funk, er wolle gegen Norris kämpfen.



Aber McLaren wollte nicht Norris für etwas bestrafen, mit dem der Engländer gar nichts zu tun hat. Also wurde Lando nicht zurückgepfiffen (wieso auch?), und Piastri wurde eben nur Zweiter.



Die Rennkommissare gaben später an, Piastri habe übermässig und unnötig heftig verzögert (mit doppelt so hohem Bremsdruck wie George Russell in einer vergleichbaren Situation in Kanada), von 218 km/h auf 52, das sei unverhältnismässiges Fahren hinter dem Safety-Car, daher die Strafe.



Dennoch finden viele Formel-1-Experten die Strafe mindestens fragwürdig. Darunter auch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner.



Der 60-jährige Südtiroler sagt im Podcast Red Flag: «Gut, ich habe natürlich nicht die ganzen Daten, welche den Regelhütern vorliegen. Aber ich finde jetzt nicht, dass Piastri in der besagten Runde etwas komplett Anderes getan hat als in den Runden zuvor.»



«Ich glaube, visuell entstand ein anderer Eindruck, weil – als Oscar verzögerte – der dahinter fahrende Max Verstappen gerade beschleunigte, und dann sah das alles sehr dramatisch aus. Doch die Rennkommissare sollten auf Fakten basierend urteilen, nicht wegen einer vermeintlich dramatischen Situation.»



«Da hat sich alles gegen Oscar verschworen. Gewiss, er hätte das eleganter machen können, aber unberechenbares oder ungleichmässiges oder unverhältnismässiges Fahren ist das für mich nicht.»



«Eigentlich tut Piastri in dieser Situation, was der Leader immer tut vor dem Re-Start – er verlangsamt und versucht, den perfekten Zeitpunkt zum Gasgeben zu finden. Und er als Führender bestimmt das Tempo. Seine Aufgabe ist es dabei auch nicht, den Piloten hinter ihm das Leben leicht zu machen.»



«Wenn die Rennkommissare beim Aufwärmen von Reifen und Bremsen bei Piastri etwas Merkwürdiges sehen, hätten sie McLaren ja eine Warnung zukommen lassen können. Aber ihm gleich zehn Sekunden aufzubrummen, das finde ich schon sehr hart, das ist ja die gleiche Strafe wie für eine Kollision mit einem Gegner. Und das sind dann doch zwei Paar Schuhe.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19