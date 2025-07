Haas-Teamchef zu Ocon & Bearman: «Das ist das Letzte»

​Im Rahmen des spektakulären Silverstone-GP berührten sich die Haas-Renner von Esteban Ocon und Oliver Bearman und kreiselten wie Synchron-Schwimmer neben die Bahn. Teamchef Ayao Komatsu ist bedient.

Zu den Verlierern des britischen Grand Prix in Silverstone gehört Haas: Die Rennwagen des Franzosen Esteban Ocon und des Engländers Oliver Bearman berührten sich, daraufhin setzten beide Autos zu einem Dreher an, sie sahen dabei aus wie Synchron-Schwimmer. Nach diesem Faux-pas schauten am Ende für die beiden Sturköpfe nur die Ränge 11 (Bearman) und 13 (Ocon) heraus. Ein Rennen der verpassten Chance.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu ist bedient: «Das ist das Letzte, was ich von meinen Fahrern sehen will, auch wenn das ein Rennzwischenfall gewesen ist. Wir haben ein grauenvolles Rennen gezeigt, und die Kollision passte prima ins Bild.»

Der Japaner weiter: «Letztlich tragen wir eine Mitschuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Denn Oliver rutschte wegen eines Fahrfehlers hinter Esteban, nachdem Ocon von seinem Stopp zurück auf die Bahn kam. Ollie hatte dann schon warme Reifen, und wir wollten die Reihenfolge umdrehen.»



Es wurde dann auch umgedreht, aber anders als geplant. Komatsu: «Wenn die beiden auf unterschiedlichen Strategien unterwegs sind oder es der Rennverlauf erfordert, dann drehen wir die Reihenfolge immer wieder um, beide Fahrer halten sich immer daran, das hat noch nie Diskussionen gegeben.»



Bearman wollte den Grip seiner warmen Reifen nutzen und schnell vorbeiziehen, Ocon sah das anders und kämpfte «mit einem Auto, das kaum zu kontrollieren war, Spass hat das keinen gemacht. Was mich besonders ärgert – es sind genau diese chaotischen Rennen, bei welchen wir normalerweise eine Chance ergreifen und wie ich sie eigentlich auch mag. Aber dieses Mal sind wir in Sachen Speed echt eingebrochen, das werden sich uns genauer ansehen müssen.»



Komatsu: «Wir werden sicherstellen, dass es eine solche Szene nicht noch einmal gibt.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19