Leclerc (Ferrari): Wieso Silverstone-Plan scheiterte

​Wer wagt, gewinnt, heisst es. Aber nicht immer. Nach dem turbulenten WM-Lauf von Grossbritannien musste Charles Leclerc zugeben, falsch gehandelt zu haben. Die Analyse zeigt: Er hatte keine Chance.

Die Verhältnisse beim Grand Prix von Grossbritannien waren schwierig einzuschätzen. Selbst langjährige Formel-1-Fahrer können da ratz-fatz auf dem Holzweg sein – so wie Ferrari-Ass Charles Leclerc und Mercedes-Pilot George Russell.

Der achtfache GP-Sieger aus Monaco hörte auf sein Bauchgefühl, so wie auch der vierfache GP-Sieger aus England. Sie fuhren noch während der Aufwärmrunde an die Box, um ihre Intermediate-Reifen (für Mischverhältnisse) loszuwerden gegen profillose Slicks. Ebenfalls an die Box fuhren Hadjar, Bortoleto und Bearman.

Die Ausgangslage: Eine Viertelstunde vor dem Start hatte es nochmals geregnet, die Piste war nass, mehr Regen war angesagt, aber in Silverstone können solche Zellen schnell mal an der Rennstrecke vorbeiziehen.

Wie sich zeigte, hatten diese fünf Piloten keine Chance. Zunächst einmal kam schon in Runde 2 eine virtuelle Safety Car-Phase (nach dem Unfall von Liam Lawson), die Reifentemperatur der Slick-Reifen sackte in sich zusammen.



Schlimmer noch: Als das Feld endlich wieder fahren konnte, folgte gleich eine zweite VSC-Phase, dieses Mal wegen des Unfalls von Bortoleto. Die dauerte von Runde 5 bis Runde 7.



Die Slick-Fahrer hatten nur vier Runden, dann kam erneut Regen. In Runde 7 fuhr George Russell auf den Trockenreifen drei Sekunden schneller als Leader Piastri, auch in den folgenden Runden hielt der Brite ein hohes Tempo, aber ab Runde 11 regnete es wieder stärker, damit war der Plan der Slick-Fahrer gescheitert.



Wer hier etwas wagte, hatte also gleich zwei Mal Pech: wegen der Gelbphasen, in welcher sie die Vorteile ihrer Slicks nicht nutzen konnten, und dann, weil der Regen zurückkam.



Ohne VSC hätte die Bahn abgetrocknet, der Vorteil mit den Trockenreifen wäre klarer zutage getreten.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19