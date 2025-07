Ferrari: Wird Hamilton zum Problem für Leclerc?

​Lewis Hamilton hat sich in der ersten Saisonhälfte 2025 schwergetan mit seinem Ferrari und will das 2026er Auto besser auf seine Bedürfnisse trimmen. Geht das zu Lasten von Charles Leclerc?

Die Ausgangslage bei Ferrari: Der Monegasse Charles Leclerc ist mit dem SF-25 in der ersten Saisonhälfte besser zurechtgekommen als Superstar Lewis Hamilton, das schlägt sich auch in Podestplätzen und Punktebeute nieder.

Hinter den Kulissen arbeitet Hamilton daran, die Entwicklung des kommenden Wagens so zu beeinflussen, dass er damit besser umgehen kann. Viele Leclerc-Fans fragen sich: Wird das dann zu Lasten von Charles gehen? Bedeutet ein Auto, mit dem sich Hamilton ideal einbringen kann, automatisch ein Fahrzeug, mit dem sich dann Leclerc schwertut?

Der achtfache GP-Sieger Leclerc sagt: «Darüber zerbreche ich mir den Kopf nicht. Wir haben bei Ferrari alle erdenklichen Mittel, um das Auto an meinen Fahrstil und auch an jenen von Lewis anzupassen.»

«Ich sehe das für nächstes Jahr nicht als Problem, ich will einfach das schnellstmögliche Auto haben. Das ist exakt auch das, was Lewis will, und wie wir unsere Rennwagen dann abstimmen, das kommt später.»



«Es ist nicht mehr so wie vor 10 oder 15 Jahren, als man in Bezug auf die Fahrzeugbalance ein wenig in die Enge getrieben wurde und an einem bestimmten Punkt nicht die Möglichkeit hatte, ein Auto schneller zu machen. Wir haben als Piloten alle Freiheiten und alle technischen Mittel, um uns mit dem 2026er Auto ideal einzubringen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19