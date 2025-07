Sauber/Audi: Bortoleto testet 2026er Pirelli-Reifen

​Formel-1-Alleinausrüster Pirelli hat einen zweitägigen Test auf der Silverstone-Rennstrecke abgschlossen. Am Lenkrad sassen der Brasilianer Gabriel Bortoleto (Sauber) und der Kanadier Lance Stroll (Aston Martin).

Überstunden für Aston Martin und Sauber in Silverstone: Diese zwei Rennställe führten das Testprogramm von F1-Reifenlieferant Pirelli weiter, im Hinblick auf die Reifen der Generation 2026.

Die Arbeit konzentrierte sich auf einen Vergleich zwischen verschiedenen Optionen für die drei härtesten Mischungen (C1, C2 und C3). Am Morgen fuhren die Fahrer mehrere relativ kurze Einsätze, um die Leistung der Mischungen zu bewerten, während sie am Nachmittag zu Vergleichen über lange Strecken übergingen und die besten Lösungen aus dem Test herausfuhren.

Lance Stroll sass am Steuer eines Testwagens, der auf dem Aston Martin AMR25 basiert. Der Kanadier drehte insgesamt 126 Runden, die schnellste in einer Zeit von 1:30,195 min.

Am zweiten Tag war Gabriel Bortoleto in einem Sauber C45 im Einsatz, den das Schweizer Team im vergangenen Jahr eingesetzt hatte, der aber an die 2026er Reifen angepasst wurde. Der Brasilianer drehte 110 Runden und fuhr dabei eine Bestzeit von 1:33,188 min.



Bortoleto: «Das waren produktive, positive Tage und eine gute Gelegenheit, hier in Silverstone, einer Strecke, die ich sehr mag, mehr Runden zu drehen. Wir haben unser gesamtes Programm für beide Tage durchgezogen, und alles lief reibungslos. Es war auch wichtig, ein erstes Gefühl für die 2026er Reifen zu bekommen – und Pirelli mit unserem Input zu unterstützen. Ich begann, Vertrauen zu ihnen aufzubauen, und die verbesserte Traktion im Vergleich zu den diesjährigen Mischungen scheint eine sauberere und kontrolliertere Gasannahme am Kurvenausgang zu ermöglichen.»



Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Wir befinden uns jetzt in der entscheidenden Phase der Reifenentwicklung für 2026 und haben in Silverstone unsere Arbeit an der Konstruktion so gut wie abgeschlossen. Nun werden wir wie üblich alle Daten analysieren und vor der Homologation, die für Anfang September geplant ist, Schlussfolgerungen ziehen.»



«Ausserdem konnten wir die wahrscheinlichsten Optionen für die harten Mischungen auf der sehr reifenintensiven Strecke von Silverstone vergleichen. Dafür haben wir noch etwas Zeit, denn der im Reglement festgelegte Stichtag liegt im November.»



«Wir werden weitere Testfahrten durchführen, beginnend mit einer auf dem Hungaroring am 5. und 6. August, also unmittelbar nach dem Grossen Preis von Ungarn. Danach folgen drei weitere Sitzungen in Monza, Mugello und Mexiko-Stadt, um die endgültige Entscheidung zu treffen.»