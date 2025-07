Verstappen, Hamilton, Hülkenberg: Sieger & Verlierer

​So wie 2024 markiert der Grand Prix von Grossbritannien mit Lauf 12 auch 2025 die Hälfte der GP-Saison. Wir zeigen, wer gemessen an den eigenen Leistungen vor einem Jahr gewonnen und verloren hat.

Verschnaufpause für das stark belastete Formel-1-Personal: Nach den beiden Rennen von Österreich und Grossbritannien innerhalb von acht Tagen sowie vor den zwei Läufen in Belgien und Ungarn ebenfalls unmittelbar hintereinander hat die Königsklasse zwei Wochenenden ohne WM-Lauf.

Wie vor einem Jahr hat Silverstone das GP-Wochenende Nummer 12 markiert, also die Hälfte der WM-Läufe. Abgesehen von den F1-Neulingen, die nicht bewertet werden können, haben wir uns die Frage gestellt: Wer hat gemessen am Stand vor einem Jahr die grössten Fortschritte erreicht in Sachen WM-Punkte? Und wer hat am meisten verloren?

Die grössten Gewinner sind McLaren und ihre Fahrer, dazu Alex Albon im Williams und George Russell im Mercedes. Erfreulich aucjh das Plus der Traditionsrennställe Williams und Sauber.

Markant verloren haben die GP-Sieger Alonso, Leclerc, Verstappen und Sainz, der Spanier ist dabei der einzige Fahrer dieses Quartetts, der das Team gewechselt hat.

Bei den Rennställen sind die Verluste bei Aston Martin, Ferrari und vor allem bei Red Bull Racing erschreckend.





Punktegewinn oder -verlust Fahrer

Piastri +110

Norris +55

Albon +42

Russell +36

Ocon +20

Hülkenberg +15

Gasly +13

Stroll –3

Hamilton –7

Tsunoda –10

Alonso –29

Leclerc –31

Verstappen –90

Sainz –133





Punktegewinn oder -verlust Rennställe

McLaren +165

Williams +55

Sauber +41

Alpine +15

Racing Bulls +5

Haas +2

Mercedes –11

Aston Martin –32

Ferrari –80

Red Bull Racing –201







WM-Stand 2025 nach Silverstone

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal 2025

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19





WM-Stand 2024 nach Silverstone

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0