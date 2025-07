Daniel Ricciardo-Comeback: Das sagt Cadillac-Teamchef

​Die Fans von Daniel Ricciardo glauben noch immer fest an eine Formel-1-Rückkehr des 36-jährigen Australiers. Viele sehen ihn für 2026 in einem Cadillac. Was Teamchef Graeme Lowdon dazu sagt.

Cadillac kommt 2026 in die Formel 1, die Besetzung der zwei Cockpits ist offen. Dan Towriss, Chef jener Firma TWA Motorsports, welcher das kommende Formel-1-Team von Cadillac gehört, hat sich vor kurzem auffallend positiv über Valtteri Bottas geäussert.

Bei den Einsteigern würde es durchaus Sinn machen, auf zwei erfahrene Piloten zu setzen. Und da kommt Daniel Ricciardo ins Spiel. Die Anhänger des 257-fachen GP-Teilnehmers glauben fest daran, dass der inzwischen 36-Jährige in Singapur 2024 nicht seinen letzten WM-Lauf bestritten hat.

Nur: Die Chancen des WM-Dritten von 2014 und 2016 auf ein Comback sind gering, wenn die Fan-Brille zur Seite gelegt wird. Dies aus zwei Gründen.

Erstens: Auf Social Media kursierte ein Video von Ricciardo mit einem Fan. Der junge Mann fragt Ricciardo: «Kein Cadillac?» Ricciardo antwortet mit seinem typischen Grinsen und einem langgezogenen «Neeeeeeeeein.» und «I’m done», also: «Ich bin durch.» Dazu macht der achtfache GP-Sieger eine abwinkende Geste.



Und dann gibt es da noch die Cadillac-Seite. Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon sagt im Podcast High Performance: «Ich glaube, Daniel hat öffentlich festgehalten, dass er an einer Rückkehr in die Formel 1 nicht interessiert ist. Und ehrlich gesagt – wenn ich jemanden davon überzeugen muss, in die Königsklasse zurückzukommen, dann ist er für uns der falsche Mann.»



«Aus meiner Sicht sollte niemand überredet werden müssen, in einen Grand-Prix-Rennwagen zu hüpfen. Ein Problem habe ich damit nicht – jeder muss selber wissen, was er tut.»



Gemäss Lowdon besteht die Liste möglicher Fahrer für Cadillac aus gut zehn Namen. Eile spürt der Engländer nicht, wenn es um die Besetzung geht. Die meisten Fahrer auf der Kandidatenliste sind auch in zwei Monaten noch frei für 2026.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19