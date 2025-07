Druck von Lewis Hamilton: Sauber-Team blieb cool

Trotz Druck von Lewis Hamilton: Nico Hülkenberg und sein Sauber-Team blieben in Silverstone gelassen

Der erste Formel-1-Podestplatz von Nico Hülkenberg sorgte für viel Aufregung im zwölften GP des Jahres in Silverstone. Das Team blieb aber im entscheidenden Moment gelassen, wie Teamchef Jonathan Wheatley erklärte.

Obwohl Lando Norris auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit seinen ersten GP-Heimsieg feiern durfte, stand nach dem Saisonlauf in Grossbritannien ein anderer Fahrer im hellsten Scheinwerferlicht: Nico Hülkenberg hatte unter schwierigsten Bedingungen seinen ersten GP-Podestplatz erobert – und das trotz eines Starts aus der letzten Reihe.

Das gelang dem charismatischen Blondschopf auch dank der richtigen Strategie, wie Jonathan Wheatley nach dem Fallen der Zielflagge inmitten der Team-Feierlichkeiten vor der Hospitality der Schweizer erklärte. «Wir behielten das Wetter im Auge, und ich denke, das ging allen so. Nico hatte das Gefühl, dass seine Intermediates durch waren, deshalb holten wir ihn an die Box. Und es war zweifelsohne die richtige Entscheidung, ihn mit frischen Intermediates auszurüsten», erzählte neue Sauber-Teamchef mit Blick auf den ersten Reifenwechsel des Deutschen.

Ein weiterer Schlüsselmoment sei auch der Zeitpunkt für den zweiten Reifenwechsel von Hülkenberg gewesen, betonte der Brite. «Angesichts des Tempos von Lewis Hamilton haben wir uns für die Medium-Reifen entschieden. Wir ware3n nicht die ersten, die auf die Slicks wechselten, sondern wir warteten ab und schauten genau hin, was die anderen Fahrer machten. Ich denke, auch da haben wir den richtigen Moment erwischt.»

An einen Wechsel auf die weichste und damit schnellste Mischung habe man nicht gedacht. «Wir sprachen mit Nico über die richtige Wahl und ganz ehrlich, dabei standen die harten oder die mittelharten Reifen zur Diskussion. Wir haben die weiche Mischung nicht in Betracht gezogen, weil das Rennen noch nicht so weit fortgeschritten war.»

«Es war sehr wichtig, dass wir da den richtigen Augenblick erwischt haben. Und Lewis hat uns unter Druck gesetzt, weil er zuerst an die Box abgebogen ist. Aber wir hatten daraufhin ein gutes, ruhiges Gespräch über den richtigen Zeitpunkt, und ich denke, diese eine Runde hat den Unterschied gemacht», fügte Wheatley stolz an.

Nach 52 Rennrunden kam Hamilton knapp fünf Sekunden nach dem 37-Jährigen aus Emmerich ins Ziel. Der siebenfache Weltmeister erklärte nach dem Fallen der Zielflagge, dass der letzte Platz auf dem Treppchen zwischenzeitlich in Reichweite schien. «Aber Gratulation an Nico für seinen ersten Podestplatz, er hat ein starkes Rennen gezeigt», ergänzte der Brite.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19