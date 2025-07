Laurent Mekies: Alle Erfolgszutaten vorhanden

Nach dem Abgang von Christian Horner hat Laurent Mekies das Zepter im Red Bull Racing Team übernommen. Der Franzose verfügt über alles, was einen erfolgreichen Teamchef ausmacht, betont Ralf Schumacher.

Vergangene Woche hat das Red Bull Racing Team einen neuen Kopf and er Spitze bekommen: Nachdem Christian Horner den Posten des Teamchefs nach 20 Jahren und vielen Erfolgen räumen musste, hat Laurent Mekies die Führung des A-Teams von Red Bull übernommen. Der Franzose bringt einen grossen Formel-1-Erfahrungsschatz mit.

Zuletzt leitete er die Geschicke des Schwesternteams Visa Cash App Racing Bulls (VCARB), in dem er seit Anfang 2024 die Rolle des Teamchefs bekleidet hatte. Zuvor war er bereits in einem Top-Team beschäftigt, als Sportlicher Leiter von Ferrari. Aber auch im Autosport-Weltverband sammelte er Berufserfahrung, als Sicherheitsdirektor, stellvertretender F1-Renndirektor und sportlicher Leiter der FIA-Formelsport-Kategorien.

Seine ersten Motorsport-Schritte hatte der Maschinenbau-Ingenieur denn auch in der französischen Formel 3, in der er als Praktikant noch keinen grossen Einfluss hatte. Schnell fand er aber den Weg in die Königsklasse und zum damaligen Minardi-Team, für das er 12 Jahre lang erst als Renningenieur und dann als Chefingenieur arbeitete.

Der Karriereweg des 48-Jährigen aus Tours ist denn auch einer der Gründe, warum Mekies’ Beförderung zum Red Bull Racing Team von Ralf Schumacher als gute Entscheidung bewertet wird. Im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» erklärt der sechsfache GP-Sieger auf die Frage, was einen guten Teamchef ausmacht: «Erst einmal der Ehrgeiz, das sieht man auch bei Andrea Stella.»

«Und den hat Mekies auch. Und auch die Erfahrung, denn er ist durch die ganze Schule gegangen, war auch in den kleineren Klassen tätig», betont der Deutsche, der ausserdem auch die menschlichen Qualitäten von Mekies lobt: «Er hat das Herz am rechten Fleck, das ist ja auch so ein Thema, denn, übertrieben gefragt: Was nützt es, wenn man König ist, und man hat keine Untertanen, die mit einem arbeiten wollen? Aber Laurent hat das drauf. Er kann ein Team bilden. Und das ist in der Formel 1 entscheidend, denn letztlich bleibt es ein Team-Sport. Ich glaube, da hat man eine gute Wahl getroffen bei Red Bull Racing.»

