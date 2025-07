Yuki Tsunoda: Weg aus der Krise gefunden?

In Grossbritannien ging Yuki Tsunoda zum fünften Mal in Folge leer aus. Der Red Bull Racing-Pilot aus Japan sprach schon vor dem jüngsten Kräftemessen über seine Sorgen – und erklärte, was ihn zuversichtlich stimmt.

Yuki Tsunoda blieb auch beim letzten Formel-1-GP vor der Saison-Halbzeit ohne WM-Zähler – dafür sammelte er zum dritten Mal in Folge Strafpunkte. Nachdem er in Kanada deren zwei kassiert hatte, weil er Oscar Piastri unter roter Flagge überholt hatte, gab es zwei weitere Strafpunkte in Österreich für das Duell mit Franco Colapinto. Und in England leistete er sich eine Kollision mit Oliver Bearman.

Seine letzten WM-Punkte holte er beim siebten Rennwochenende in Imola. Seither ging er fünf Mal leer aus. Noch vor dem Rennen in Silverstone erklärte der Japaner: «Bisher habe ich noch keinen Fahrer gesehen, der mit diesem Auto auf Anhieb zurechtgekommen ist. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht – zumindest auf einer schnellen Runde. Klar, in Österreich bin ich im Q1 hängengeblieben. Aber das war knapp.» Tatsächlich trennten ihn nur 91 Tausendstel vom Q2-Einzug.

Vor allem im Renntrimm tue er sich schwer, bestätigte der 25-Jährige, der sich sicher ist: «Ich werde sicher einen Weg finden, mich da zu verbessern. Ich habe ein paar Sachen beim Fahrstil gesehen, die ich in meiner Formel-1-Karriere noch nie ausprobiert habe. Es geht einfach darum, dazuzulernen.»

«Aber klar, ich habe im Racing Bulls-Auto wahrscheinlich weniger Zeit gebraucht, um das Vertrauen zu finden. Denn ich wusste bei jedem Set-up, wie das Fahrverhalten ausfallen würde. Deshalb konnte ich gleich beim ersten Mal Vollgas geben. Im Red Bull Racing-Renner muss ich den Speed aufbauen, und ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise, es braucht einfach etwas mehr Zeit. Ob es eine ganze Saison braucht, weiss ich nicht. Aber das Positive ist, dass ich in die richtige Richtung gehe», ergänzte der aktuelle WM-Siebzehnte.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19