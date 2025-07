Live-Ticker Belgien-Sprint: Piastri gegen Verstappen

​WM-Leader Oscar Piastri und Weltmeister Max Verstappen waren in der Sprint-Quali von Belgien am schnellsten. Beim Sprint auf der Traditionsstrecke kämpfen sie mit unterschiedlichen Konzepten.

Zum zweiten Mal nach 2023 wird in Belgien im Sprintformat gefahren. Favorit für den Sieg ist Pole-Mann und WM-Leader Oscar Piastri, der 24-jährige Australier hat sich am Freitag in blendender Form gezeigt.

Max Verstappen geht von Startplatz 2 in den Sprint, mit einem – gemessen am McLaren – komplett anders abgestimmten Rennwagen. McLaren setzt auf mehr Abtrieb, ist also im kurvigen Mittelteil der Bahn am stärksten; RBR setzt auf Topspeed, das gibt Vorteile in den Sektoren 1 und 2.

