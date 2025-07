Fernando Alonso zum Start: «War nicht sicher genug»

Der Formel-1-GP in Belgien wurde mit 80 Minuten Verspätung gestartet, weil es am Nachmittag in Spa stark regnete. Fernando Alonso sagte: Es war zu dem Zeitpunkt nicht sicher genug. Dabei litt er unter der Entscheidung.

Großes Thema in Belgien vor und auch noch nach dem Rennen: Der Regen bzw. am Ende die Abwesenheit von Regen. Der gesamte Sonntag war in Spa verregnet gewesen. Aus Sicherheitsgründen hatte die Rennleitung der FIA den Start nach hinten geschoben, weil zu viel Wasser auf der Strecke stand. Mit gut 80 Minuten Verspätung begann der Belgien-GP dann – und die Strecke trocknete schnell ab. Das brachte die Teams in Schwierigkeiten, die sich mit der Abstimmung ihres Autos komplett auf Regen eingestellt hatten. Dazu gehörten auch Aston Martin und Fernando Alonso.

Alonso verteidigte nach dem Rennen aber die Entscheidung, den Rennstart nach hinten zu schieben – obwohl es ihm überhaupt nicht in die Karten spielte. Der Aston-Martin-Pilot: «Es war am Anfang nicht sicher genug, also mussten wir warten. Es hat dann nicht mehr geregnet, war trocken. Das war für uns mit unseren Einstellungen und mit den Starts aus der Boxengasse nicht optimal. Es hat sich alles sehr langsam angefühlt.» War es auch. Alonso kam an Rang 17 über die Ziellinie, Kollege Lance Stroll wurde 14.

Schon der Samstag war für Aston Martin äußerst schlecht gelaufen. Alonso qualifizierte sich nur für Startplatz 19. Stroll ging als Letzter in den Belgien-GP. Tiefgehende Probleme für das Team aus dem britischen Silverstone! Am Samstag hatte Alonso gesagt: «Das spiegelt unsere Performance in dieser Saison nicht wider. Es ist etwas am Layout dieser Strecke, was für uns schlechter ist.» Die Lösung konnte man über Nacht nicht finden.

Generell hängt ein Rennen vor der Sommerpause der Haussegen bei Aston Martin schief. Mit WM-Platz 8 in der Konstrukteurs-Wertung fährt man den eigenen Erwartungen hinterher. Alonso: «Einige Rennen werden besser zu unserem Paket passen, andere nicht so sehr. Wir werden schauen, was noch alles so im Rahmen des Möglichen ist für uns.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20