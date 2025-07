Kurioses Grid-Interview zwischen Rosberg und Bottas

Fährt Valtteri Bottas nächstes Jahr für Cadillac? Ex-Pilot Nico Rosberg hakte vor dem Formel-1-GP von Belgien bei Bottas nach. Das Ergebnis war ein kurioses Grid-Interview mit Schauspielerei. Das Gespräch im Wortlaut.

Da verlor Valtteri Bottas doch spontan das Gehör – oder legte zumindest eine oscarwürdige Performance hin, um so zu tun! Im Vorlauf des Belgien-GPs interviewte Sky-Experte Nico Rosberg in der Startaufstellung Valtteri Bottas. Der Finne ist nach seinem Aus bei Sauber im Jahr zuvor dritter Fahrer bei Mercedes, also ohne Stammcockpit. Für 2026 wird der Finne mit Cadillac in Verbindung gebracht, die dann als elftes Team neu in der Formel 1 mit dabei sind. Bottas hatte bereits in der Vergangenheit mit Social-Media-Clips die Gerüchte angeheizt – die offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Rosberg (mit Ex-Pilot Martin Brundle im Gespann) versuchte also in der Startaufstellung vor dem Belgien-Rennen sein Glück, hakte bei Bottas zum Stand zwischen ihm und Cadillac nach – doch der Finne wich geschickt aus, tat betont geschauspielert so, als hätte er die Frage nicht verstanden.

Das Gespräch im Wortlaut:

Rosberg: «Valtteri, ein neuer Vertrag mit Cadillac?»

Bottas: «Wie bitte?» Dabei hält Bottas sich betont die Hand ans Ohr, obwohl er direkt neben Rosberg steht.

Rosberg: «Neuer Vertrag? Bei Cadillac unterschrieben?»

Bottas: «Tut mir leid, ich kann dich nicht hören.» Der Finne grinst dabei, schauspielert merklich. Es wird deutlich: Bottas versteht die Frage eindeutig – drückt sich nur mit der sympathischen Scharade vor einer klaren Antwort.

Rosberg: «Das ist nur ein Gerücht?

Bottas: «Es gibt viele Gerüchte in dieser Welt.»

Rosberg lachend: «Okay, vielen Dank für die Bestätigung.»

Brundle: «Wir freuen uns darauf, nächstes Jahr wieder mit dir auf dem Grid zu sprechen.»

Bottas: «Ich hoffe, dass das der Fall ist. Vielen Dank.»

Ja, in der Startaufstellung vor einem Formel-1-Rennen ist es laut. Doch um Bottas‘ Gehör müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Der kuriose Austausch deutet dagegen klar daraufhin: Da ist etwas im Busch zwischen Cadillac und Bottas.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20