Leclerc mahnt: Geschichte von Spa nicht vergessen

Der Formel-1-GP von Belgien begann wegen Sicherheitsbedenken 80 Minuten später als geplant. Ferrari-Pilot Charles Leclerc mahnt: Man darf die Geschichte der Strecke nicht vergessen. Er spielt auf zwei schwere Unfälle an.

Vielen Fahrern wurde der Belgien-GP durch die wetterbedingte Verschiebung um 80 Minuten vermiest: Weil sich die meisten im Feld auf ein Regenrennen eingestellt hatten, wurden die Autos entsprechend abgestimmt. Die Rennleitung der FIA verschob den Beginn des Rennens dann aus Sicherheitsgründen um knapp anderthalb Stunden – so wurde aus dem Regenrennen ein Rennen auf weitgehend trockener Piste (bis auf eine feuchte Startphase). Das bereitete einigen Piloten auf der Piste Probleme.

War der Rennbeginn zu spät? Hätte der Belgien-GP früher als um 16.20 Uhr beginnen sollen? Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der im GP Dritter wurde, hat eine klare Meinung dazu: «Ich denke, es ist immer eine Frage der Feinabstimmung. Auf einer Strecke wie dieser, mit ihrer Geschichte, darf man das meiner Meinung nach nicht vergessen.»

Geschichte? Leclerc spielt hier auf zwei tödliche Rennunfälle in den vergangenen sechs Jahren an: 2019 verunglückte der Formel-2-Pilot Anthoine Hubert am Formel-1-Wochenende tödlich (die Formel 2 fuhr schon damals im Rahmenprogramm der Königsklasse). Die Fahrer, angeführt von Pierre Gasly, erinnerten auch in diesem Jahr wieder mit einem Lauf über die Strecke an Hubert, einige legten Blumen an der Unglücksstelle am Ausgang Raidillon zur Kemmel-Geraden nieder. 2023 verunglückte der niederländische Nachwuchsfahrer Dilano van’t Hoff in der gleichen Passage der Strecke bei einem Rennen der Formula Regional. Spa hat eine Geschichte von schweren Unfällen im Formelsport. Und die Sicherheit hatte bei der Entscheidung über die Rennverschiebung Vorrang.

Leclerc führt aus: «Aus diesem Grund bin ich lieber auf der sicheren Seite, als zu früh dran zu sein. Das ist eine ständige Diskussion, und wir werden den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, wahrscheinlich sagen, dass es vielleicht etwas spät war, aber ich hätte nichts geändert.» Lieber zu spät und sicher – als verfrüht und mit unnötigem Risiko also.

Sein McLaren-Kollege Oscar Piastri und Belgien-Sieger pflichtet Leclerc bei: «In den letzten Jahren, insbesondere hier, haben wir der FIA deutlich gemacht, dass wir lieber auf Nummer sicher gehen, als irgendetwas zu riskieren. Ich denke, das haben wir heute auch getan. Wenn man ganz pingelig sein will, hätten wir vielleicht eine Formationsrunde weniger fahren können. Aber im Großen und Ganzen: Wenn das eine Runde zu früh ist, lohnt sich das dann? Nein.» Klare Haltung!

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20