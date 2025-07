Trauriger Antonelli (Mercedes): «Kein Überholmanöver»

Mercedes-Rookie Kimi Antonelli hatte mit den unerwarteten Bedingungen auf der Piste zu kämpfen. Am Formel-1-Wochenende in Spa schien für den jungen Italiener einfach gar nichts glattzulaufen. Am Samstag war er emotional.

Ein gebrauchtes Wochenende für Mercedes-Pilot Kimi Antonelli! Der erst 18-jährige Italiener wurde im Belgien-GP 16., im Sprint am Vortag 17. und fürs Rennen hatte er sich als 18. qualifiziert, nachdem er den Sprung ins Q2 verpasst hatte.

Antonelli am Sonntag nach dem GP: «Es war ein frustrierendes Rennen. Wegen der zu erwartenden nassen Rennbedingungen haben wir uns für eine andere Abstimmung entschieden, was sich in den ersten Runden auch als richtig erwiesen hat. Das Auto fühlte sich gut an, ich konnte überholen und mich nach vorne arbeiten.» Doch nach dem nassen Start trocknete die Strecke ab – und dahin war der Vorteil für Antonelli. Wie viele Teams hatte sich Mercedes auf Regen eingestellt und die Rechnung ohne die lange Verzögerung vor dem GP-Start gemacht.

Der junge Italiener: «Leider trocknete die Strecke schnell ab, sodass wir auf den Geraden gegenüber einigen unserer Konkurrenten an Boden verloren haben. Obwohl wir dicht an unseren Konkurrenten dranbleiben konnten, gelang uns kein einziges Überholmanöver.» Frustrierend! Antonelli: «Deshalb sind wir auf eine andere Strategie umgestiegen und haben zwei Stopps absolviert, aber das Ergebnis war ähnlich, da wir hinter dem Haas von Esteban Ocon feststeckten.»

Immerhin stellt er positiv im Vergleich zum Vortag (Startplatz 18) fest: «Ich hatte Spaß, wenn ich alleine gefahren bin. Mit diesem Flügel hat sich das Auto im Mittelsektor gut angefühlt. Das Gefühl war besser als am Vortag. Aber leider war es dann auf den Geraden zu schwierig, zu überholen.» Für Antonelli war es ein hartes Wochenende, am Samstag nach dem Qualifying, in dem er bereits nach dem Q1 raus war, wischte er sich vor einem TV-Interview mit einem Taschentuch Tränen aus den Augen, wirkte sichtlich angefasst. Wirklich zufrieden war Antonelli am Sonntag nicht – aber immerhin schon mal besser gestimmt als am Vortag.

Teamchef Toto Wolff zum Rennen seines Schützlings: «Für Kimi, der von hinten gestartet ist, war es natürlich schwierig, sich nach vorne zu kämpfen. Bei den nassen Bedingungen war sein Set-up hilfreich, aber als es trocken wurde, behinderte es ihn. In der Schlussphase hat er mit der Zwei-Stopp-Strategie etwas anderes ausprobiert, aber sein Nachteil auf den Geraden hat ihn zurückgeworfen.» Nächste Chance, einen besseren Abschluss zur ersten Hälfte seiner Formel-1-Saison zu bekommen: Am Sonntag in Budapest.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20