Mercedes: Das ist in Spa alles schiefgelaufen

Mercedes und speziell Kimi Antonelli hatten ein schwieriges Formel-1-Wochenende in Belgien. Technik-Direktor James Allison erklärt, was schlecht lief: Vom Kies auf der Piste über Heckflügel bis zur Kurven-Performance.

Das Mercedes-Team erlebte ein enttäuschendes Belgien-Wochenende. George Russell wurde im GP immerhin Fünfter, doch Rookie Kimi Antonelli hatte ein hartes Wochenende, kam nicht über Platz 16 im GP und Platz 17 im Sprint hinaus. Die Schwierigkeiten begannen im Sprint-Qualifying, in dem Antonelli von der Strecke abkam, im Kies landete – und damit auch den Boliden seines Teamkollegen beschädigte.

James Allison, der Technische Direktor bei Mercedes, erklärte: «Kimis Auto wurde durch die Fahrt durch den Kies ziemlich stark beschädigt. Der Frontflügel und der Boden wurden beschädigt. George hat sich einige Schrammen zugezogen, weil er über den Kies gefahren ist, den Kimi auf die Strecke geschleudert hatte. Das hat einige ziemlich scharfe Kanten an der Unterseite des Autos verursacht. Obwohl George die Leistung des Autos deutlich schlechter fand, als er wieder auf die Strecke ging, konnten wir das in den Daten nicht so sehr feststellen.»

Die Probleme lagen am Wochenende in Belgien aber tiefer. Allison: «Ich glaube, wir hatten das Auto einfach an der falschen Stelle mit der falschen Aerodynamik und haben ihm etwas gegeben, das nicht gut funktioniert hat im Qualifying. Und wenn man erst einmal im Qualifying ist, hat man nicht mehr viele Möglichkeiten, etwas zu ändern, weil man sich dann im Parc Ferme befindet. Wir konnten also den Front-Flap anpassen und etwas von der sagen wir Schärfe nehmen. Aber das Sprintrennen selbst war dann aufgrund der schlechten Startpositionen weitgehend kompromittiert.»

Allison zur Gesamtperformance des Mercedes in Spa: «Wir waren in allen Kurven ziemlich schlecht. Wir hatten weniger Abtrieb als die meisten anderen Autos. Wir hatten also einen kleineren Heckflügel als einige unserer üblichen Konkurrenten. Das bedeutet, dass man auf den Geraden relativ gut aussieht. Aber dann, wenn man in den mittleren Teil der Strecke kommt, wo die meisten Kurven sind, sieht man die Nachteile des kleinen Heckflügels. Aber wenn man sich die Kurven in den Sektoren eins und zwei ansieht, haben wir dort auch nicht wirklich geglänzt. Wir waren also nicht ganz auf der Höhe.»

Kimi Antonelli hatte ein hartes Wochenende, wischte sich vor einem TV-Interview am Samstag Tränen mit einem Taschentuch weg. Allison: «Ich denke, er ist, wie wir alle, zutiefst enttäuscht von einer Reihe von Ergebnissen, die weit unter dem liegen, was wir gemeinsam zu Beginn des Jahres erreicht haben. Ich hoffe, es tröstet ihn ein wenig, dass wir mit dem Auto die falschen Schritte unternommen haben, wodurch unser Team weniger wettbewerbsfähig geworden ist, und dass er dafür ebenso wie George den Preis bezahlt. Wenn das Auto nicht dort ist, wo es sein muss, dann wird es in der Qualifikation in deiner ersten Saison in der Formel 1 schwierig werden. Und uns allen ist völlig klar, dass wir das Auto verbessern müssen, damit sich Kimi wieder besser schlagen kann. Hoffentlich hört er auf unsere beruhigenden Worte, denn wir wissen ganz genau, dass er seinen Teil der Abmachung erfüllt.» Im letzten Rennen vor der Sommerpause jetzt am Wochenende in Ungarn haben Mercedes, Russell und Antonelli die Chance, mit einem versöhnlicheren Ergebnis in die Ferien zu gehen.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20