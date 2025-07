Vasseur (Ferrari): Charles und Lewis sind in Form!

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur setzt in Budapest darauf, dass bereits in Spa mitgebrachte Updates ihre Wirkung entfalten – und auf die gute Form seiner beiden Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Können die neuen Teile am Boliden der Scuderia Ferrari in Ungarn endlich ihre volle Wirkung entfalten? In Spa hatte Ferrari neue Teile (u.a. eine Hinterradaufhängung) im Gepäck. Doch die volle Leistung haben die noch nicht entfaltet. Dazu fehlte es an Trainingszeit auf der Piste. In Ungarn wird nun nichts weiteres Neues erwartet – aber dass die Spa-Updates im zweiten Rennwochenende Wirkung entfalten. Im Belgien-GP wurde Charles Leclerc Dritter, Lewis Hamilton aber nur Siebter.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Wir müssen noch an der Feinabstimmung arbeiten. Wir wussten, dass es schwierig werden würde, an einem Sprint-Wochenende mit den neuen Teilen zu arbeiten, aber wir wollten ihre Einführung nicht bis Budapest verschieben.» In Spa fand ein Sprint statt, entsprechend gab es nur eine einzige 60-minütige Trainingseinheit statt wie normalerweise drei. Dazu kamen schwankende Wetterbedingungen über die Sessions hinweg. Vasseur: «Am Freitag konnten wir keinen richtigen Long-Run fahren und keine Benchmarks sammeln, aber ich denke dennoch, dass es eine gute Entscheidung war, die neuen Teile mitzubringen, da es eine Vorbereitung auf das Rennen in Ungarn war.»

Mit Blick auf das Rennen auf dem Hungaroring sagt der Franzose: «Es wird interessant sein zu sehen, wie sich der aktualisierte SF-25 auf einer völlig anderen Strecke mit vielen mittelschnellen und langsamen Kurven schlägt. Charles und Lewis sind beide in guter Form, und auch das Team zeigt eine gute Leistung.» Vielversprechende Voraussetzungen also?

Die neuen Teile dürften eine der letzten großen Neuerungen des Jahres sein. Viel Fokus liegt schon auf 2026, wenn ein neues Reglement für Chassis und Motoren in Kraft tritt. Die Teams entwickeln parallel – und mit immer mehr Augenmerk aufs nächste Jahr. Vasseur sieht in dem Shift bei Ferrari aber keinen Wettbewerbsnachteil: «Alle Teams befinden sich in derselben Situation. Je näher man dem Saisonende kommt, desto mehr konzentriert man sich auf das nächste Jahr. Wir werden noch ein paar kleinere Updates in Bezug auf die Strecke, das Wetter oder andere Dinge vornehmen, aber es wird keine größeren Neuerungen mehr geben.»

Ist dann auch noch Teamchef Vasseur an Bord? Sein Vertrag läuft mit dem Ende der aktuellen Saison aus. Derzeit deutet aber vieles daraufhin, dass (trotz gegenteiliger Gerüchte in der italienischen Presse rund ums Kanada-Rennen) Vasseur und Ferrari gemeinsam ins Jahr 2026 gehen.

